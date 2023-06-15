辛金順／本周氣象
東北季風將穿過周末，增強成為
心中的風暴
黑面琵鷺低飛過水田，棲息於
情緒的枝椏上
雨多寒涼，樹叢裡懸著的雲朵
遮住了一片晴朗
陰鬱裡有一種難言的孤獨正在
醞釀，一首詩的光影
貼著夜色滑行向明日漫長的
等待，氣溫繼續
下降到思念的階梯，而腳步聲
仍在遙遠慢行
水氣漸重，周三和周四都不會
變天，只能以
絨衣，擁抱一顆尋找春天的心
一場雪遲遲未下
在我的掌心，紋路切過，折斷
天空的鼠灰
鎖入眉骨，深如一口乾渴的井
叨念著日常的寂寥
或許我需要撐著一把傘去看
逝水，沿河道
逐步行去，石頭裸露出時間的
堅硬，岸邊茅草
拍動著風
扣緊了水紋間無聲的細浪
周六再降五度，鸕鶿南飛而去
星辰落到唇角
凍落了一個個詞語顫動的淵潭
天氣茫茫，我卻想起了久遠的霧
在折返回憶的路途
許多虛幻，把世界和我，拉成
一串，瘦影夢長
迤邐，向夜色背後山巒起伏的霜寒加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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