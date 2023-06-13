吳耀宗／尋隱士不遇
希望即是不抱希望
深入山林谷壑最深幽的呼吸中
去找尋鐵一般的不存在：
隱士被衛星定位
和紅外線消滅很久了
時間啟動的都是惘然
或者枉然
它具象化為生活
把我們一件件磨礪
成為陳舊的新穎，頓挫的尖銳
以為放下手機，立地成佛
然而醒來
從悠長的靜坐中
連我們的戰鬥聖佛
也要倒抽了一口涼氣
曾經日游四海
曾經戰天鬥地
驀然眼前的雲端
不再氤氳縹緲了
不再給每一個十萬八千里筋斗
提供顛倒眾生的落足點了
它伺服，它儲存，它演算，它備分
沒日沒夜的忙碌
從按鈕到觸屏
從五指山到緊箍咒
從來想像和自由逃不出
逃不出不斷追記的秩序
即便大佛，也在
大數據的整齊排列中持續他的俯視加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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