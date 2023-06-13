希望即是不抱希望

深入山林谷壑最深幽的呼吸中

去找尋鐵一般的不存在：

隱士被衛星定位

和紅外線消滅很久了

時間啟動的都是惘然

或者枉然

它具象化為生活

把我們一件件磨礪

成為陳舊的新穎，頓挫的尖銳

以為放下手機，立地成佛

然而醒來

從悠長的靜坐中

連我們的戰鬥聖佛

也要倒抽了一口涼氣

曾經日游四海

曾經戰天鬥地

驀然眼前的雲端

不再氤氳縹緲了

不再給每一個十萬八千里筋斗

提供顛倒眾生的落足點了

它伺服，它儲存，它演算，它備分

沒日沒夜的忙碌

從按鈕到觸屏

從五指山到緊箍咒

從來想像和自由逃不出

逃不出不斷追記的秩序

即便大佛，也在

大數據的整齊排列中持續他的俯視