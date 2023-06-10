賴鈺婷／從暴食到慢食，焦桐的時光美學

推薦書：焦桐《慢食天下》（二魚出版）

2009年焦桐的第一本飲食散文集《暴食江湖》出版。這本以論述為飲食散文建立譜系的書，在當時引起轟動，帶動臺灣飲食文學的書寫風潮，也確立了焦桐著力於飲食書寫的形象。一系列包括《臺灣味道》三部曲的作品，從大菜到小吃，從老店名廚掌故到家庭餐桌的愛，焦桐筆下似有寫不盡的各式滋味，小題大寫，寬題窄作，洋洋灑灑，自成脈絡。

讀焦桐新作《慢食天下》，全書三十二篇散文，標題皆以「論」字展開，形式與多年前的《暴食江湖》一致，書寫規模更為宏大。以飲食為主題學，旁徵博引、深入淺出的探究式書寫風格更為明確。

從「暴食」到「慢食」，由「江湖」到「天下」，焦桐寫出了他的時光美學，飲食審美與哲學思辨之外的人生況味。千帆過眼，巫山歸來。時光澱積了喧囂與滄桑，驀然回望，了然於心的平凡最是深邃。猶如〈論粥〉所言：「最令人驚嘆的至味，是自然樸實的滋味。」

第一篇〈論市場〉，末篇〈論戒酒〉，每篇以「論」為題，以個人見聞為底色，旁及古今中外相關的飲饌逸事。焦桐擅長以典故鑿深立論基礎，如〈論包食〉說包子由來，短短幾行文字，援引了宋．陶穀《清異錄》、宋．孟元老《東京夢華錄》、南宋．羅大經《鶴淋玉露》的記載。堪比研究論文的資料考據，窮究蒐羅、廣博引證，讓《慢食天下》讀來有著百科全書式的知識含量。

強調立論與理性論述，輔以名家與書籍中的詩詞、隨筆、菜譜、口味性情等實錄，演繹出一篇篇融貫時空審美之味的知性饗宴。

譬如〈論豬肉〉中提到大仲馬「我遲早會為了掌杓而封筆」，引錄大仲馬食譜中的一道「皇家野豬肉」，細說野豬剝皮去骨醃製的作法。〈論喝湯〉引述蘇軾〈東坡羹頌并引〉，這是一篇蘇軾作品較少見的食譜，詳述東坡羹的作法。〈論蝦子〉援引詩句得知白居易對蝦有偏見，韓愈也不喜蝦味。焦桐的論述有學養深度，彷彿隨口都能引經據典，說一段冷僻卻有趣的文史掌故。

然而這絕非一本論文集。在學養深度外，焦桐還有吃遍天下的美食家閱歷，以及「君子近庖廚」、「為小情人做早餐」的掌杓手藝。因而讀起他對某家菜館、某位名廚、某道名菜交錯串連起的好評推薦，會特別動心，暗自筆記或許哪天能一嘗滋味。

焦桐式的自嘲幽默，讓文章讀來更為輕盈、貼近生活。不高高在上，沒有神聖人設，指導式法典聖經的距離感。他的自嘲幽默形塑出焦桐式的親切，譬如〈論做客〉中，他說，「我以前比現在肥。從背後看，像行走的飯桶；吃相又如餓鬼，彷彿明天不再來。」這是他飲食散文重論述卻不生硬，不時顯現頑童般慧黠之眼，讀來流暢俏皮的主因。

我特別喜歡篇章中不經意流露的柔情，市井煙塵掠眼的詩意。那是這本書作為散文書寫的靈魂。〈論晚餐〉說生活如碗，端牢它，像牢牢端好家人的團圓、圓滿。他說，「生命難免缺憾，碰撞、跌倒，已提前離去的親友，一定希望我珍惜那缺憾。往日時光像一個有豁口的碗，雖然存在著裂隙，卻也和親友共享過許多美麗的晚餐。」從「暴食」到「慢食」，由「江湖」到「天下」，說到底人生宏闊的滋味還是心靈的回歸，情意的溫習。像〈論蝦子〉中說的，「時光如夢，如一盤白灼蝦，二十年一覺沙蝦夢。」焦桐的時光美學，柔情內斂的底蘊，細膩深厚，江湖天下，盡在其中。