聯副／新詩類旭日獎得主：莊子軒
莊子軒（1988－），生於桃園濱海小鎮。台北教育大學語文與創作學系碩士班畢業。2009參加台北詩歌節開幕朗誦，作品曾入選2011、2013、2014年度詩選，2015年出版第一本詩集《霜禽》。
曾獲台積電青年學生文學獎詩獎、夢花文學獎詩獎、金車現代詩網路徵文獎、林榮三文學獎。作品散見聯合副刊、自由副刊。
得獎感言
感謝一切的肯定。
脫離校園多年，歷歷記得仔細的是升學夢魘，賦形為表格，卷宗，墨汁紅紅與歪斜簽名。對那時的我，「台積電青年學生文學獎」是來自外界最溫柔友善的凝視，這份暖意，現下仍照拂著我，即便青春已不在這裡。
該謝謝的太多了，再次感謝一切肯定。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言