聯副／新詩類旭日獎得主：莊子軒

莊子軒（1988－），生於桃園濱海小鎮。台北教育大學語文與創作學系碩士班畢業。2009參加台北詩歌節開幕朗誦，作品曾入選2011、2013、2014年度詩選，2015年出版第一本詩集《霜禽》。

曾獲台積電青年學生文學獎詩獎、夢花文學獎詩獎、金車現代詩網路徵文獎、林榮三文學獎。作品散見聯合副刊、自由副刊。

得獎感言

感謝一切的肯定。

脫離校園多年，歷歷記得仔細的是升學夢魘，賦形為表格，卷宗，墨汁紅紅與歪斜簽名。對那時的我，「台積電青年學生文學獎」是來自外界最溫柔友善的凝視，這份暖意，現下仍照拂著我，即便青春已不在這裡。

該謝謝的太多了，再次感謝一切肯定。