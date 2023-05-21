吳佳駿／最後的神木（上）

手裡的奶油螺旋麵包吃到最後一口，幾分鐘前下課鐘響，坐在滿是油漬的學餐桌子前等阿坤的林晴才想到，大意了，不該邀他去她的房間的。

有些事情總是要想到，才會發生，一想到就不可收拾。才想到房間裡的那個東西，她就看到阿坤顯眼的身影出現在學餐的入口。這間學校的學餐在一個半地下室的空間裡，長年的廚氣，悶與熱，各種味道在裡頭不斷發酵像個口袋。所以那唯一的入口灑進的自然光，明亮的矩形總給人一種清醒的感覺。不太繁瑣，外頭的世界，只有太陽或下雨，沒有下禮拜要交的莫名其妙說文解字報告。

阿坤今天和她見面，便是為了這份莫名其妙說文解字報告。認真來說，這個文字學的報告，貌似這個學系大二最為重要的一個作業。如果沒完成，大三的聲韻學、大四的訓詁學都無法進行。阿坤人雖然和她一樣是大三，只是整個大二都跑去日本交換，還沒上過課，今天和林晴約在學餐要拿她的書。她雖然也忘了那份莫名其妙報告要怎麼做，不過好歹自己已經上過整年的課了，整本書裡有些筆記或許是幫助，比重新買一本好上許多。但說文解字整本太重，她不想帶來學校，於是叫他下課後一起去她房間拿。

「嗨。」手上提著兩杯飲料的阿坤和她打招呼：「給妳一杯。」

「什麼東西？」冰冰的，手的溫度讓水珠從拇指滑到手腕。

「星巴克。」

「哇，那麼好。」

「感謝妳拯救我的報告啊。」

林晴和阿坤，兩人在大一也不是特別的熟。阿坤是比較外向，喜歡擁有注目的人，而她還好。不過兩人也不是毫無交流的，從很多的場合可以感覺到，兩人都把對方放在自己的注意裡。不過這不是什麼好事，至少對林晴，她的留心是指記得許多他讓她感受到不快的瞬間。阿坤是個頭腦很好的人。她喜歡他的談吐、他經歷過的事情給他的感想、他對她所疑惑的事情的看法。但在他對她的身體流露出慾望時，身體和言語上撩撥她的坦蕩，林晴仍感到巨大的噁心。將對人的崇拜轉化為身體的渴望她遠遠無法。他的身體不是不好看，她相信他的BMI正常，也有洗臉，可是對外貌的要求只有這樣的話真的太寬待男生了，林晴也不覺得有需要如此掉價自己。與他相比，她在床上的關係更願意和沒什麼腦袋但有車的細狗弟弟發生，不過這樣好像十足的踩到他的痛點。不和他上床，而是和他覺得沒料的人打砲。

她大一時曾有幾次想和他解釋，這些東西不是可以彼此等價放在一起評量的，因為覺得他是可以溝通的人。不過大三的她已經知道，腦袋不是萬能的。阿坤不在的一年和各種男生交流後的心得是，如果男生不知道自己長得平庸，還是別去扯這些免得麻煩。雖然阿坤從日本回來感覺有變，整個人在男女的進退上不再那麼橫衝直撞，但她沒打算去驗證這件事情。

然後不知道為什麼，日本回來後這個男人變得暴愛喝星巴克的。

但上面這些，不是她後悔讓他去她房間的原因。

林晴的房間在進到學校的山道上，從行政大樓的水塔和建築物之間的孔洞穿過去。會有些累人的坡道上滿是軟濕的落葉，她帶著他往林子的密處走去。一棟長長L形的工寮，灰色的隱身被各式各樣的雜物覆蓋，洗衣機、破爛翻覆的小船、許多的輪胎。打開鐵門，狹窄的走道塞滿亂竄的男鞋和女鞋，兩人從中間經過。類似的工寮在這座山上還有許多間，可能是以前蓋這間大學時留下來的，去到校舍上課只要十分鐘，但設備十分簡陋，勝在方便還有便宜，一個月只要八千塊。

她打開門，阿坤跟著進去，林晴從床底下抽出儲物箱，找到了說文解字，遞給頭頂上的他。

「好了，那我走了。我記得妳等下還有事？」阿坤把書收進包包。

「咦，你剛剛不是說想上廁所？」

「不了，在女孩子的房間上廁所好像不太好。」

「哇，你在意這種事。」

阿坤笑了笑。

「下山的路知道？」

「我自己走。」

林晴把他送到了大門，隨後回到自己的房間。打開廁所的門，那個門設計很有問題，非常影響走道的動線。她關上門，站到馬桶水箱上頭，把頭頂的天花板掀開，伸手進去，拿出一個木盒子。盒子打開，全家福的照片下有她的祕密，一把手槍。

雖然覺得阿坤不會無聊到去站在馬桶水箱上，不過也真的，她完全忘記有這東西。剛剛在學餐，她才想起自己從不邀人來房間的原因，因為房間裡頭有把手槍。

簡單擦拭後，她把槍放到桌子上，在旁邊立起化妝鏡，打起底妝。本就進不太來的陽光隨著時間經過又降低了一點亮度。

在快要需要打開電燈前，她蓋上口紅，總算完成了臉部的妝。帶上昨晚就準備好的行李，她起身。房間裡四面牆壁都沒有貼海報，但是在最大的那面，床的對面，塗著有點髒髒藍色的正中央釘著一根釘子，上頭掛著一顆LV的包包。她穿好鞋子後，從牆上拎起LV，把手槍放到裡面，走出房間。

小的時候，林晴記得自己的家算是有錢的。有錢是什麼感覺呢？她其實記不太得。但她記得2008年的一天，父親非常疲憊的回到家，他的領帶已經鬆開，掛在脖子上。父親和全家說，什麼都沒了，家裡沒錢了。

自那時起，她反而記住沒錢是什麼感覺。

房子被拍賣，一個禮拜後，收拾好或者被遺忘的，她都沒有帶離那間房子的。太多東西被留在那裡，包含家裡的洗衣機。住在那裡的最後一個清晨，林晴是家裡最早醒來的人，或者說，她是唯一沒有假裝自己沒有醒，而是真的從床上醒來的人。她在那台帶不走的洗衣機裡發現了這把手槍，裡頭有四發子彈。因為各種原因，她相信那把槍是父親準備留給自己的。

下山的路會直接通到校門口，何先生和她約好在那邊碰面。還有一點時間，於是她決定趁還有日光繞一下路，到後山看一下。

四發子彈，到目前為止，她只擊發了一次。在一個河濱。也忘了為什麼要開槍，可能只是想測試這東西還能不能用吧。像站在山頂小小涼亭中的她，也不知道為什麼，她看著慢慢隱沒在遠處的太陽，從LV裡頭拿出了槍，雙手手臂平舉，準心放進了視線，裡頭是燒得好像接近絕望，奶油般的夕光。一群不知名的鳥正在左方的天空震著翅膀飛向右邊，在經過光影分際之時，本來純白的身軀變成了黑色。她打出了第二發子彈。

撕破空氣的速度在山腳校園的頭頂響著，一圈又一圈，朦朧又清脆地剝落著。像螺旋一樣，以為是在同個地方不斷轉著，但其實離自己愈來愈遠。

她拿出手機，發現似乎是要遲到了，連忙往底下街道奔跑而去。

●

何先生是爸爸以前工作上來往的人，在幾年後再見到他時，林晴仍然能記起過去這個男人來自己從前的家拜訪的樣子。過去還是個大哥哥，林晴會雙手撐在地板上，讓何先生提起她的雙腳，用手臂走過家裡那個頗大的客廳。

這也是身為自己主管的何先生在詢問自己，要不要成為他的被贊助者時，林晴第一個疑慮的點。

「你不是因為我是，以前需要跟他敬酒對象的女兒，才想贊助我？」

何先生的直率有吸引到她，並沒有藉著什麼理由約她出去，而是兩人在茶水間巧遇時了當地問了她。

「不是。」

回答也很簡潔。

「那是為什麼。」

「沒有為什麼，妳長得好看又需要經濟支援。」

「你又知道我需要經濟支援了？」

「如果不需要我也不會勉強。」

另一名員工走了進來，兩人讓出咖啡機前的空間，上身並肩靠在牆壁上，沒有說話。

大一時就進公司，她一直覺得一邊上學一邊當保險業務是她這輩子做過最正確的決定。特別公司還是間叫得出名字的公司。當然，十分忙碌，基本可以說，不會有時間花在課業上。第一個學期她被當了所有可以當的科目，第二個學期，比較熟悉了，期中期末開始學會去和教授拗過關。雖然如此，忙碌也沒減少，和自己的同學交流少了，去學校只剩麵包店的阿姨還認得她。但其實沒關係，反正都是去上學弟學妹的課，記得考試的日期就好。時間久了，她反而疑惑，真心疑惑，這些把時間都耗在大學裡的同學們，到底是在幹嘛。

業務上當然也不是一帆風順，不過似乎被眷顧了。在大二下時，好幾個同期進來的夥伴不做了，手上的孤兒保單和人脈都到了她手上。一瞬間，她又更忙了。離開的夥伴其中一個還是同校的女生，是個腿很長眼睛很大鼻子像狐狸的英文系，與其說不做了不如說不用做了，和大客戶的兒子交往半年便辭職，連學也休了和男友跑去紐約。身旁的業務像這種故事好多，在裡頭她知道自己和好看之間的曖昧，這也是讓林晴懷疑何先生動機的原因之一。

不過她十分滿意自己這份打工。特別是愈接近畢業，當師長和同學都開始討論平均月薪時，她每個月拿到的都已經比那數字不知高出了多少。她自己有能力買下名牌包，在媽媽生日時也可以請全家人去吃飯店裡的吃到飽餐廳。

英文系出發前，兩人在學餐約了吃飯。

「妳覺得妳在美國會懷念這裡的食物嗎？」林晴問。

英文系用筷子夾起一顆水餃。

「我覺得，很難耶。」

「也是，也沒特別好吃。」

「是很難吃吧。」

她把剩下的水餃，總共五顆推過油膩膩的桌面給林晴。

「妳如果想吃就吃吧。」

「不要。我一直不懂妳為什麼會喜歡吃這家。」

「隨便啦，誒我以後也給妳做，我們這邊真的很大。」

「我知道。大到妳都不用待在台灣了。」

「其實，原本我聽到得和他一起去美國，是打算分手的。」

「為什麼？」

「媽媽身體那陣子有點問題，不想離開台灣。」

「那怎麼變成追愛女子了？」

「我有一天，難得回學校上課。然後教授剛好不知道為什麼很感嘆地說，人這一輩子能夠叫奮鬥的，只有在年輕時，很短很短的幾年。過了那個年紀之後，就算自己做同樣的事情，也會像魔力消失一樣，再也成功不了。」

那名員工把紙杯握成一坨丟進垃圾筒，從茶水間離開。

靠在牆壁上時，林晴想到這些。特別是何先生的贊助邀約，讓她想起英文系的這番話。

何先生站到咖啡機，又按了一杯濃縮，用兩根手指圈住杯沿。

「這樣吧。」何先生說：「我這個周末要回山上，妳一起來吧。」

「嗯？」

「我的老家在拉拉山，每隔一陣子就要回山上喝一下雞湯。」

「但，為什麼要我一起去。」

「妳可以當出去旅遊吧。然後我贊助的另一個女生本來就要一起去，她大妳幾歲，已經受我贊助一陣子了。妳可以問問她一些妳有疑慮的部分，讓當事人來回答應該比較有說服力吧？」

「我想一下。」林晴低頭思考，何先生盯著她仰頭，喉結一動，嘴角滴出一點咖啡。

「那女生也是公司裡的人嗎？」

「不是。」（上）