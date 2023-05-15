聯副／「古典裡的青春」系列講座
台積電文教基金會舉辦「古典裡的青春──中國古典文學系列講座」。5月19日起，每周五晚上19：00－21：00，在國立清華大學名人堂舉行。
●首場5月19日，邀請學者朱嘉雯主講「一蓑煙雨任平生——蘇軾詞中的生活美學與生命境界」。
●5月26日，邀請詩人、學者唐捐主講「走過，看透，說穿：千古風流陶淵明」。
●6月2日，邀請散文家徐國能主講「眼前萬里江山——辛棄疾詞的藝術境界」。
●6月9日，邀請詩人陳義芝主講「彩筆昔遊干氣象：從杜甫〈秋興八首〉的詩思與詩藝談起」。
●系列講座由作家蕭詒徽主持。免費聽講，地點在國立清華大學名人堂，報名網頁：http://www.tsmc-foundation.org/event，電話：03-588-2388，歡迎與會。
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