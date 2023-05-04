聯副／繁花盛開 2023第二十屆台積電青年學生文學獎倒數第8天，5月11日截止收件！

聯合報／ 聯副

主辦單位：

台積電文教基金會、聯合報

●獎項及獎額：

1.短篇小說獎（限5000字以內），首獎獎學金三十萬元。2.散文獎（2000~3000字），首獎獎學金十五萬元。3.新詩獎（限40行、600字以內），首獎獎學金十萬元。

●應徵條件：凡具備中華民國國籍，16歲至20歲之高中職（含五專前三年）學生均可參加，唯須以中文寫作。

●詳情請上：臉書粉絲頁www.facebook.com/teenagerwrite

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台積電青年學生文學獎

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