她該怎麼選擇？才能逃離豪門權貴的利益風暴
曾獲選文策院「2021出版與影視媒合新制－潛力改編文本」的人氣創,作家蝕鶼，擅長將不同的社會案件融入故事中。繼奇幻小說《迴嬰》，融入家庭悲歌、遊戲成癮等議題，以及《寄偶鎮》探討的親子教育議題，這次介紹的懸疑愛情之作《Ｘ戀情》，將有別於以往的總裁人設，帶領女主角揭開故事背後的豪門亂象。(編按)
【內容摘要】
她和姐姐原是無依無靠、下層階級的孤苦女子，卻無端捲入豪門權貴的利益風暴中，被逼到姐妹兩一死一瘋的田地。
「嫁給我，妳就可不用再回精神病院。」
他雙眼陰鷙冷峻又堅定，卻沒有半點情意，只有交易。
但他是這個爾虞我詐的大豪宅裡權力的象徵。
唯有抓住他，才能逃離要致她於死地的精神病院，並找出殺了姐姐的元兇...
文／蝕鶼
凌晨半夜三點時，睡夢中的白夢婷一直感到有道陰冷的目光瞪視著自己，她猛的睜開眼，竟真有一個高大的男人，就站在她床頭直視著她，冷顫頓時直達她頭頂。
男人霍然傾身，大手摀住她的口鼻，另一手將她的雙手摁在她頭頂上。
好可怕的力量！
白夢婷覺得自己脆弱的生命，只稍他輕輕一扭，即能殞落。
白夢婷呼吸和心跳急遽加速！趙天禦也均勻的呼出暖暖的熱氣，打在她驚懼的臉上。
這男人到底想要幹什麼？
那些該死的醫生又開給她過量的安眠藥讓她睡得太沉，才會有人都已經侵犯到她的床上來了都還不自知，該不會又是那些變態派來的不良醫生吧？說真的，她已經應付的精疲力盡，但她寧願死，也絕不會對他們屈服。
情急之下，白夢婷對男人狠狠的一口咬下。
趙天禦痛得長眉深鎖，卻仍沒把手給移開，反倒更加使力的往她口鼻壓下，白夢婷難過的甩動頭想掙脫他，發出嗚嗚的求救聲。
「安靜！你若想要離開這裡，就給我乖乖聽話…」趙天禦沉穩的嗓音，在死寂的夜彷彿劃出了一條光明。
那句話果然讓激動的白夢婷靜了下來，她愣愣的睨望著趙天禦在黑暗中發亮的眸光，他精雕細琢般的五官，漸漸的往月光下移挪，讓她看清他是誰？
這人好像見過！但她想不起來…
她僵硬的身子慢慢的放鬆，趙天禦感到她放下了戒備，也鬆開了他捂著她口鼻的手。
「你是誰？」白夢婷瞇起眼問他。
趙天禦眉心擰了一下，她居然認不出來他是誰？
她是裝傻？還是真忘記了？
時間緊迫，他隨即冷淡的說：「這不重要，重要的是，你想離開這，就要按照我的指示去做。」
離開這裡？
她的心被那個誘惑給揪活了起來，她的確不能再待在這鬼地方，她才沒有病！有人卻非要將她關在這兒不可。
她要找出那個幕後主使的人是誰？
那個人，應該也就是放火燒死她姐姐的兇手，白夢婷只是命大，自那場大火中撿回了一命。
她不明白男人的用意：「你為什麼要幫我？」
「我不是幫你，是在幫我自己。」他的神情，比一把銳劍還要利刃冰冷。
白夢婷仍搞不清狀況的發愣，趙天禦滿臉嚴肅的湊近她，那股強勢，逼迫得她脖子向後一縮。
趙天禦薄唇微啟，一排皓齒如貝，對她說：「以下的計畫可要聽清楚，我只給妳一次機會，錯過這次，妳就等著在這兒關到發黴發臭，最後還可能死在這裡…」
他那張不可一世的嘴臉，白夢婷很想撇開頭不欲理會。
但為了離開，她只能隱忍住耐性，洗耳恭聽。
●本文摘自聯合線上出版之《Ｘ戀情》，點擊立即線上試閱。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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