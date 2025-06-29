《暴蜂尼亞》艾瑪史東是外星人CEO？荒誕離奇綁架案預告公開
由奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）與名導尤格·藍西莫（Yorgos Lanthimos）四度合作的科幻喜劇電影《暴蜂尼亞》（Bugonia），即將於2025年10月上映。這部改編自2003年韓國科幻喜劇《拯救綠色星球！》（지구를 지켜라！）的電影，集結了堅強的卡司陣容，除了艾瑪史東，還包括傑西普萊蒙、艾丹戴爾比斯、史塔洛斯霍奇亞斯以及艾莉西亞席維史東。
《暴蜂尼亞》故事劇情充滿黑色幽默：兩名深信陰謀論的年輕人綁架了一位有權有勢的大型企業女執行長（艾瑪史東 飾），因為他們堅信她其實是個企圖摧毀地球的外星人。這場荒誕離奇的綁架案，將如何發展？艾瑪史東又將如何證明自己的「清白」？《暴蜂尼亞》的黑色幽默與科幻設定，勢必將為觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。
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