文策院新局啟動！王時思：打造靈活實效的文化內容支持平台

為說明遠景和未來工作目標，文化內容策進院（文策院）今（26）日特別舉辦媒體茶敘，新任董事長王時思首度與媒體面對面，分享對文策院工作方向的擘劃。王時思提出包括推動臺灣文化內容產業轉型、深化國際合資合製與全球市場拓展，以及發揮文策院作為行政法人的組織彈性與紀律等工作目標，期盼未來朝向具前瞻、靈活與實效性的文化內容產業支持平台邁進！

文策院董事長王時思於今年 5 月 28 日正式上任，此次茶敘是她上任屆滿一個月前，首度與媒體面對面，代理院長的副院長胡婷俐亦共同出席。茶敘中，王時思就當前國內外內容產業的趨勢，分享文策院的工作方向，並聽取媒體朋友的建言、深度交流。

王時思提出五大工作目標：

第一、推動臺灣文化內容產業的轉型與升級。她指出，全球內容產業型態劇烈變動，加上科技突破、OTT 平台崛起、疫後娛樂消費行為改變，以及影音內容的破碎化、資訊視覺化、短影音盛行等趨勢，皆促使市場模式快速轉變，全球內容產業都面臨轉型的重大挑戰，臺灣必須緊跟全球趨勢，積極尋找未來的發展模式與產業型態。

第二、持續推動國際化。國際化是臺灣最關鍵的發展策略，必須持續深化國際合資合製，以爭取國際資金、提升產製技術、布建國際人脈，最終攻略國際市場版圖，以突破臺灣本地市場不足的先天限制。

第三、針對不同文化產業類型發展重點策略。王時思表示，文策院成立至今已第六年，未來將進一步依據不同類型的文化內容發展對應分殊化的重點策略。如臺劇近年已經從產量提升轉而面臨銷售通路的挑戰；電影則需要針對不同地區的受眾偏好，發展務實的發行策略；流行音樂除了產量提升，也需要找到突破市場的類型風格。例如，臺灣早期老歌、校園民歌流行音樂曾是華語市場的主力，如今優勢則已轉向多元開放的創作環境，像嘻哈、多語饒舌音樂類型的興起，展現出臺灣社會兼具包容與批判的特質，這在亞洲社會中尤其特別。在出版方面，臺灣亟需擴增譯本總量才有機會爭取國際能見度，以品牌識別與造星的策略帶動話題和曝光，同時延伸故事 IP 效益，帶動出版業轉型走向跨域整合，才有機會在閱讀習慣普遍下降的環境中搶救出版業。整體來說，善用臺灣優勢，選擇最佳突破乃至帶動臺流的重點策略是目前的重要課題。

第四、針對不同階段的文化內容產業提出對症政策。文策院的角色應視為上游對接政府文化政策、下游對接民間商業市場，不同類型的文化內容產業因發展階段不同，需要的支持政策也會有所不同，文策院應該可以發揮行政法人的強項，扮演連結政府政策和民間資源的角色。以 IP 發展為例，從創作一路到行銷，不只接軌政府資源，也幫助內容走進民間市場，讓好故事不只是說出來，更能落地、變現，以及被看見。王時思強調，文策院作為對外代表臺灣的重要平台，不僅需回應政策方向，更要靈活面對民間的商業需求，積極推進內容產業進入更具消費導向的國際市場。

第五、推動文化內容產業經營思維。王時思指出，實務經驗與商業思維是臺灣內容產業最重要的「體質調理」，只有健康的產業體質才能吸引資金和產製之間產生長期、穩定的良性循環。未來文策院會持續透過文化創業加速器、TAICCA School 及各項院內輔協機制，陪伴夢想者走入產業現場，讓夢想成為觸手可及的真實場景。

王時思強調，面對全球國際市場的快速變化，焦慮不能解決問題，只有挖掘並善用臺灣混融多元、具原創性、既脆弱卻極具韌性等特質，找到自己的定位與節奏，建立文化自信，才有機會在國際內容產業的藍海中創造迷魅人心的臺流。

最後，王時思感性的表示，現階段的文策院需進行組織自我認同以及品牌價值深化，很榮幸有機會在這個時刻和文策院的夥伴們一起併肩同行，也非常謝謝蔡董事長留下來的成績，讓我們有機會在堅強的基礎上持續貫徹組織使命。期許未來文策院能發揮行政法人的組織價值，掌握產業需求、帶動民間能量，同時也以公法人的制度與紀律自我要求，成為值得官、民皆間信任的活力團隊。

文策院今日舉辦媒體茶敘。圖/文策院提供

董事長王時思（右）與代理院長胡婷俐一同與媒體面對面談話。圖/文策院提供