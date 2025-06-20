《聖母殺手》暴力預告破百萬點擊 身形嬌小「臭老太婆」殺氣騰騰

暴力美學極限升級！《聖母殺手》挑戰限制級人性極限

由韓國名導閔奎東編導的話題動作電影《聖母殺手》，即將於7月18日強勢登上暑期強檔大銀幕。本片由百想藝術大賞影后李慧英領銜主演，聯手金聖喆、申始雅、金武烈、金剛于、延玗臻等實力派演員，激盪出一場融合動作與情感的震撼鉅作，精彩可期。片商今日驚喜公開《聖母殺手》限制級海報，並正式宣布：本片將以「一刀未剪版」搶先於全亞洲獨家上映！

《聖母殺手》改編自暢銷小說作家具竝模的作品《破果》，由曾執導《她們的故事》、《妻人太甚》的閔奎東親自操刀。擅長刻畫複雜人性與極限處境的他，繼《姦臣：色誘天下》以宮廷權色題材引爆話題後，這次轉向更黑暗、更貼近現代社會壓力的「血色正義」主題。影片聚焦於兩位殺手之間的頂尖對決，李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」，與金聖喆飾演的暴走型殺手「鬥牛」展開一場宿命般的激烈纏鬥，火花四射，動作戲拳拳到肉，令人屏息。

一刀未剪全亞洲首映，獲讚：極具原創性與視覺魅力

在已公開的「博愛座篇」預告中，一場捷運車廂內的暴力事件引爆觀眾共鳴，影片在短時間內即突破百萬觀看次數，引發數百則留言與分享。不少網友表示「捷運站螢幕也該播這部！」「這才是我們社會真正需要的電影」「等不及想看正式上映！」片商今（20）日也同步公開《聖母殺手》一刀未剪版預告，其中片頭畫面令人難以忘懷——由申始雅飾演的年輕「爪角」，身形嬌小卻殺氣騰騰，單挑赤裸上身的彪形大漢。她行動靈活如閃電，幾記快狠準的攻勢瞬間纏住對方，接著一記繩索纏頸，迅速將對手壓制在地，兩人在地板上翻滾角力，她如毒蛇般死死勒緊對對手咽喉，不給一絲喘息空間，畫面張力爆棚，又充滿原始殺意，也讓觀眾對這位傳奇殺手的成長背景更加好奇。

《聖母殺手》。圖/鴻聯國際提供

值得一提的是，由於韓國本地對影像尺度的審查制度較為嚴格，《聖母殺手》在當地上映時不得不進行部分刪減。而台灣片商堅持原汁原味，特別爭取「一刀未剪」完整版本在台上映，讓影迷得以欣賞最完整、最具衝擊力的視覺與情感體驗。片商表示：「這是一部必須在戲院觀看的大銀幕作品，我們希望能帶給觀眾最完整的體驗！」此舉勢必成為影迷熱議焦點。

更令人振奮的是，《聖母殺手》不僅獲邀參加第75屆柏林影展，更入選第43屆布魯塞爾國際奇幻影展的國際驚悚競賽單元，並廣獲盛讚：「《聖母殺手》兼具原創性與視覺魅力，打造出一部極為出色的驚悚動作片。李慧英飾演的致命殺手，氣勢完全不輸《捍衛任務》（John Wick）！」作為全球三大類型片影展之一，布魯塞爾奇幻影展近年來接連邀請多部韓國佳作如《破墓》、《惡夢》參展，《惡夢》更榮獲最佳首部長片獎，讓《聖母殺手》的國際潛力備受矚目。

《聖母殺手》集結韓國頂尖卡司，融合暴力美學與驚悚懸疑，以「殺氣爆表」之姿席捲暑期強檔。電影將於7月18日全台戲院盛大上映，限制級未剪版本僅限大銀幕觀賞。更多預售與特典活動即將公開，敬請鎖定👉鴻聯國際官方粉專，一起見證這場血與信仰交織的銀幕極限試煉！

《聖母殺手》。圖/鴻聯國際提供

《聖母殺手》。圖/鴻聯國際提供

《聖母殺手》。圖/鴻聯國際提供

《聖母殺手》限制級海報。圖/鴻聯國際提供