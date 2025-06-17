《全知讀者視角》正式預告超燃 安孝燮x李敏鎬變身末世戰士逆轉命運

《全知讀者視角》台灣定檔7/23晚場起上映 正式海報暨預告公開

《全知讀者視角》（韓語：전지적독자시점；英語：Omniscient Reader Viewpoint）改編自超高人氣網路小說與網路漫畫的電影，由《與神同行》金牌製作團隊斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造，成為今年韓影規模最大、話題最熱的奇幻動作鉅作《全知讀者視角》，台灣發行商「采昌國際多媒體」正式宣布，台灣定檔7月23日（週三）晚場起與南韓同步上映。

台灣版正式海報與預告重磅曝光，預示這部作品將以獨一無二的世界觀，為觀眾帶來絢爛壯闊的電影體驗！只見安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員JISOO，以及童星權恩成等主要演員帥氣現身，以面對末日試煉的嚴肅神情，配上宛如煉獄般的崩壞車廂背景，讓人好奇主角們面對小說世界成真後，要如何改寫小說結局，過關斬將完成重重艱鉅任務。

《全知讀者視角》正式海報曝光 安孝燮、李敏鎬氣場爆棚震撼全場

以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆全球觀眾熱烈期盼的《全知讀者視角》，宣布台灣定檔7月23日（週三）晚場起與南韓同步上映，成為引領今年暑期爆發性票房的超級大片之一。在今日釋出的兩款直式與橫式正式海報當中，只見正面凝視畫面的「金獨子」（安孝燮飾演）與「劉眾赫」（李敏鎬飾演）展現非凡氣勢，彷彿要將觀眾一秒拉進崩壞的小說世界，引發強烈好奇。

而他們背後注視著任務視窗的，則是同樣背負任務的戰友「劉尚雅」（蔡秀彬飾演）、「李賢誠」（申承浩飾演）、「鄭熙媛」（NANA飾演）、「李智慧」（JISOO飾演）、「李吉永」（權恩成飾演）等人。背景則是東湖大橋上一節破碎的地鐵車廂，宛如煉獄般的場景令人不寒而慄，展現出與前導海報截然不同的氣氛，讓人更加期待即將展開的龐大故事。配合海報上「小說世界，成為現實」標語，讓人對唯一知道小說結局的「獨子」，與小說主角「眾赫」與夥伴們，如何在無人知曉的結局中，扭轉一切。

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

地鐵亂鬥、武器解鎖、末日試煉 《全知讀者視角》正式預告釋出

另一方面，在同步公開的正式預告當中，由金獨子內心獨白揭開序幕：「那個我最喜愛，也曾視為全部的故事，變成了現實。」瞬間將觀眾帶入情境。搭配突如其來的地鐵停駛，與鬼怪「鼻荊」降臨，首次給予人類的任務隨之登場，讓陷入混亂的人類，在車廂中迅速展開亂鬥，高潮迭起，讓人目不轉睛。

預告更曝光多項關鍵要素，例如「背後星」的神秘選擇、角色們專屬武器如「絲線」、「盾牌」、「劍」等強勢登場，搭配帥度爆表的精采打鬥畫面。當金獨子堅定展現要改寫「不是只有主角一人生還，而是所有人一起生還」的意志，無疑掀起全片情感最高峰，展現主角的非凡成長與領導氣魄。預告一出，即在各大平台引爆討論，網友紛紛留言：「期待爆表！」「特效真的是媲美好萊塢大片等級！」「這卡司組合簡直夢幻，我一定要看！」

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

這部改編自轟動全球奇幻IP大作，斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映。本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻是這個小說的唯一讀者。

當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那個無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，打造出與原本小說截然不同的結局…。欲知本片最新消息，請上👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供