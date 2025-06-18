《追殺騎師》騎師變身尋求救贖 奇幻喜劇獨具風格

7月11日上映電影《追殺騎師》（Kill the Jockey）是由《天使怎麼了》阿根廷票房冠軍導演路易斯 奧特加（Luis Ortega）的最新力作，不僅是威尼斯影展主競賽片，還代表了阿根廷角逐奧斯卡國際電影，本片集結法國盧米埃獎影帝《波斯語課》《BPM》納韋爾 比斯卡亞特，丹尼爾 葛梅茲卡丘( Daniel Gimenez Cacho)，以及西班牙頂級女演員《豺狼之日》烏蘇拉 柯貝蘿（Úrsula Corberó）共同主演，電影配樂更找來阿根廷新浪潮樂團 Virus 魔性配樂。

《追殺騎師》劇情講述「大膽且非傳統的認同與救贖探索馬術騎師」雷莫曾有輝煌的傳奇，是備受讚譽的勝利騎師，但後來卻身陷自我毀滅的境地，落魄危及他的職業生涯、人際關係，尤其是與女友的關係。一位志向遠大的女騎師，他們面臨追求賽馬夢想和即將到來懷孕身份的兩難。而且又與黑道神秘商人牽扯關係，為故事增添了層層複雜性。

《追殺騎師》是一部視覺效果震撼、敘事大膽，深入探討雷莫騎師跌宕起伏人生。劇情喜劇驚悚片，在第81屆威尼斯國際影展首映，並角逐金獅獎和酷兒獅獎。亦被選為第97屆奧斯卡金像獎最佳國際長片的阿根廷參賽作品。

本片講述騎師發生事故後變換身分找尋自我，受到黑幫和搭檔的「尋人」後開展復出契機，其中安排賽馬橋段和騎師遊蕩狀態，角色性格的前後差異變化，隨著交錯各方人馬的動態導引，氛圍帶動和節奏掌握狀態都令人讚賞，本片槍擊黑幫的寫實性和爽快感，更令人血脈賁張、衝擊視覺和震撼力捲波瀾。

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

奧特加(Luis Ortega)的導演風格大膽前衛，打破常規，融合戲劇性、超現實主義和黑色幽默元素，創造出一個既出人意料又引人入勝的故事。影片的視覺美感，透過攝影師提摩薩米寧(Timo Salminen)的鏡頭，將布宜諾斯艾利斯描繪得如夢似幻，增強了敘事對身份認同和蛻變的探索，攝影技巧令人嘆為觀止。

音樂及舞蹈的精彩表演，為本片錯綜複雜的畫面增添了光彩。由阿根廷新浪潮樂團Virus和西班牙歌手Nino Bravo等藝術家傾情演繹的風格迥異的配樂，進一步將觀眾沉浸在影片獨特的氛圍中。《追殺騎師》的非線性敘事和抽象主題可能挑戰觀眾，引領觀眾反思身分認同的本質、救贖以及對自我發現的永恆追求，色彩繽紛、充滿活力。

導演路易斯 奧特加 (Luis Ortega) 的靈感如此鮮活：影片借鑒阿莫多瓦 (Pedro Almodóvar) 電影風格，色彩繽紛、諷刺感性十足；並對個人身份的兩面性充滿好奇；更呼應了布紐爾 (Buñuel) 的超現實主義攝影，攝影由帝莫 薩米寧(Timo Salminen) 掌鏡，展現著斯堪地那維亞式的荒誕冷幽默。也不忘對《教父》進行了一次令人捧腹的致敬。《追殺騎師》是一部引人入勝；時而滑稽、時而怪誕的黑色喜劇，黑幫老大下令追捕騎師；但同時也是一部溫柔婉約甜蜜的故事，充滿憂鬱、狂躁的能量和各種想法，經常妙趣橫生。

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

導演路易斯 奧特加表示，「這部電影發生在內在世界與外在世界衝突的戰場上。角色的內心世界越是強烈，與外界的碰撞就越加劇烈與暴力。為了尋求救贖，這位騎師不斷變換身份，試圖透過不同的樣貌獲取自由。然而這些身份轉變，無一不受到折磨與困擾。導演坦言，「我之所以選擇納韋爾擔任男主角，是因為他的天生好奇本性，以及他能自由自在地與「未知」共處，帶來的神祕感，為一切事物鍍上了奇幻的光澤。

7/11上映的《追殺騎師》預售票於博客來售票網和聯影蝦皮賣場販售。全台上映戲院包括真善美劇院、信義威秀、南港LaLa port威秀、南港喜樂時代影城、桃園統領威秀、SBC星橋國際影城、台南南紡威秀、高雄大遠百威秀、高雄喜樂時代影城，其他戲院陸續增加中，更多資訊👉聯影電影官方臉書粉絲團

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

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《追殺騎師》。圖/聯影電影提供

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