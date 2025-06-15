《終極警報》不只史特龍！新生代硬漢接棒挑戰最強諜報戰

《天眼救援》製作團隊火爆打造！由傳奇動作巨星席維斯史特龍與新生代硬漢男星史考特伊斯威特攜手主演的全新動作強檔《終極警報》（原文片名：Alarum）即將在台上映。本片故事描述兩名間諜背叛各自的組織、結了婚、退隱江湖，卻在偏僻的藏身處遭到攻擊，各地的情報機構都在尋找一個隨身碟，這個隨身碟屬於一個名為「警鐘」的組織，傳說裡頭的資料能摧毀全球情報單位……。

《終極警報》找來了《玩命鈔劫》動作團隊再創熱血場面，預告中火力全開的追逐槍戰讓人血脈噴張，令觀眾相當期待跨世代動作巨星會激出什麼樣的火花。《終極警報》6月27日全台上映。

在史考特鼎鼎大名的父親——克林伊斯威特幾十年的電影生涯中，從未與席維斯史特龍有過交集，這次史考特伊斯威特捷足先登，得以一償宿願與這位奧斯卡提名巨星合作，接受訪談時他表示：「他（史特龍）是位傳奇人物，一直是我最想合作的人選。能和他共事真是太棒了，我學到了很多。他擁有辨別素材的能力，了解怎麼最大發揮素材的潛力，我從中汲取了許多寶貴的經驗。」另外他也表示史特龍私底下其實超親民：「他是個貨真價實的演員，他不像電影圈裡某些人那樣自大。」

聊到史考特伊斯威特和席維斯史特龍銀幕上的表現，導演麥克波力士說：「當然，動作片可以塞進很多的爆炸和槍戰場面，但如果角色間沒有化學反應，整部電影就只是一直在打架而已。」他也提到與這些經驗豐富的演員合作時，自己的角色定位更著重於營造氛圍，而不是給予具體的指導：「我只想讓他們放鬆，不必匆忙完成拍攝，並確保他們的戲份裡沒有碼表干涉。」電影呈現出的結果讓他很滿意：「看著史考特和史特龍的合作，就像見證了一場大師級的演出，展現了微妙的情感和活力。」

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

傳承硬漢老爸的衣缽，史考特伊斯威特出道後挑戰了許多具有軍事背景的角色，在武打和武器運用方面擁有豐富經驗，在訪談中記者問到每次接演動作角色是否需要再重新訓練時，伊斯威特回答：「很多東西一旦掌握就記住了。我參加過一些沉浸式訓練，尤其是武器和近身格鬥，這些東西我都記在心裡。就像你一旦學會騎腳踏車，就知道怎麼騎一樣。要拍攝一些動作場景時可能需要溫習一下，但很快就能記住。」但對動作場面駕輕就熟不代表能毫髮無傷：「拍打鬥場面的時候，就像每天都在打架一樣，」伊斯威特說：「你回家，回到飯店房間，或任何你住的地方，會覺得『天哪，我的身體，我動不了了』」。

《終極警報》除了有上述耳熟能詳的動作男星外，還網羅了近期以《奇怪達令》（Strange Darling）取得演藝生涯突破的新興恐怖天后薇拉費茲傑羅，以及以《漫威盧克凱吉》聞名的麥克寇特。《終極警報》6月27日爾虞我詐。

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

《終極警報》。圖/車庫娛樂提供

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