《捍衛任務：復仇芭蕾》全球票房破7.7億 安娜痛感100%殺進江湖通緝令

捍衛任務宇宙最新作品《捍衛任務：復仇芭蕾》（原文片名：Ballerina）於上週末盛大上映，不只在美國開出2500萬美元（約合台幣7.5億台幣）票房奪得新片冠軍；在臺也以2250萬榮登新片票房冠軍！觀眾直呼「這才是動作片該有的樣子！」「殺戮的創意和戰鬥戲堪稱一流！老實說，甚至比《捍衛任務4》好。」「這就是我們上電影院的原因。」「安娜德哈瑪斯超越了我的期待，動作、特效和劇情完美契合。」「純度100%的捍衛任務電影。」

超高好評讓本片在權威影評網站「爛番茄」一舉拿下93%的觀眾評分，甚至已經有不少粉絲敲碗續集，飾演女主角伊芙馬卡羅的安娜德哈瑪斯也於訪談中表示樂見其成。《捍衛任務：復仇芭蕾》MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atmos、D-BOX現正熱映中。

安娜德哈瑪斯這回接棒飾演小殺神，在紅毯訪問談到選角時，基哥大讚她是伊芙馬卡羅的不二人選：「她參與了劇本開發，而且不只在動作方面非常厲害，在情感表達上也同樣出色，她展現出的天賦、深度和廣度，以及勇於選擇等特質都讓她很適合飾演伊芙。」導演藍威斯曼則點出安娜身上兼具這個角色的天真無邪、獸性的憤怒及熱情。

《捍衛任務系列》導演查德史塔赫斯基則分享自己與安娜初次聯繫的時候正在籌備《捍衛任務4》，兩人視訊時聊得很熱絡：「她說到自己怎麼從古巴來到這裡，如何在完全不會講英語的情況下爭取演出機會。我就想她肯定是個為了看見美景，願意攀上高山的人。她很愛這份工作，也享受對耐力的考驗和其中的壓力。如果你認識基努（李維）就會知道他們有多像，當下我就知道我們找到對的人了。」

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

至於再次披上西裝戰袍，五度飾演約翰維克的基努李維：「對我來說參與這部電影還有一件很酷的事，就是擴展了世界觀，就像在打電動進入了一個開放的世界，你可以選『好，我要進入復仇芭蕾島。』」並表示《捍衛任務：復仇芭蕾》更著重於家族血統，還可以深入了解捍衛任務宇宙裡組織的文化及歷史。

談到自己的戲份，基努李維幽默地說：「蠻酷的是約翰維克接到了任務，當然他沒有太多選擇，但他也沒有乖乖照辦。約翰維克對伊芙的過去略知一二，並對此小心翼翼，他試著警告她接下來的路有多難走，但有時候年輕人就是不聽勸。」展現俏皮一面。《捍衛任務：復仇芭蕾》MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atmos、D-BOX現正熱映中。

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供