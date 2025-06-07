愛奇藝6月強檔：《臨江仙》仙俠情仇《長安的荔枝》爆笑古裝《我們與惡的距離II》神劇續作《新說唱2025》說唱綜藝

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愛奇藝國際版6月重磅片單曝光，四部新內容強勢來襲。圖/iQIYI愛奇藝國際版
愛奇藝國際版6月重磅片單曝光，四部新內容強勢來襲。圖/iQIYI愛奇藝國際版

全球華語娛樂領航平台愛奇藝國際版今日揭曉2025年6月強檔片單，四部風格迥異、話題滿點的作品將於本月上線。

包含華麗古裝鉅製《臨江仙》、年度說唱競演《新說唱2025》、神劇續作《我們與惡的距離II》、以及自馬伯庸《長安的荔枝》，全方位滿足劇迷與綜藝粉的喜好。

《臨江仙》白鹿曾舜晞三結三離 演繹極致抓馬仙俠情仇

6月6日首播的《臨江仙》，由白鹿、曾舜晞主演，金牌製作人于正編劇與操刀製作。該劇打破傳統仙俠套路，故事融合時空循環與愛恨糾葛，以「夫妻大戰」作為核心敘事主軸。白鹿與曾舜晞在劇中三度成婚又三度離婚，情節抓馬又充滿張力。

《臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《長安的荔枝》馬伯庸原著改編 雷佳音上演古代社畜版「玩命關頭」

6/7上線的《長安的荔枝》改編自馬伯庸同名小說，由雷佳音主演，以「如何將新鮮荔枝百里送到長安」為引子，結合驚險與笑點，一場穿越險阻的古代快遞之旅，道出小人物的職場心酸與社畜日常，爆笑又暖心。

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《我們與惡的距離II》周渝民薛仕凌雙影帝合作 跨越20年的命運對決

而19年橫掃金鐘獎的《我們與惡的距離》睽違六年推出續集，將於本周六(6/7)重磅回歸。由周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育等全金獎陣容主演。本季聚焦一起重大縱火案，牽動六個家庭、橫跨20年命運糾葛，再度探討精神疾病、國民法官制度與社會安全網議題，引發觀眾深層思考。

《我們與惡的距離 II》。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《新說唱2025》黃子韜、嚴浩翔領軍 魔王級Rapper對戰實力新血

夏天來了，《新說唱2025》也來了！作為愛奇藝經典綜藝，《新說唱2025》全面升級製作人陣容，由黃子韜、萬妮達、嚴浩翔、TizzyT、Capper五位風格鮮明的Rapper領軍，與參賽選手共同重置賽制、顛覆玩法，更邀十組黃金魔王級Rapper坐鎮，將與新人正面對決，引爆一場說唱新風暴。

《新說唱2025》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

iQIYI國際版將持續推出多元內容，滿足全球華語觀眾的娛樂需求，四部新作題材各具風格，橫跨古裝、現代、綜藝，展現愛奇藝國際版對於優質內容的堅持與多樣性的探索。觀眾可透過iQIYI國際版App與網站，即時收看最新上線內容。

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