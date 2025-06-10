《花便當的記憶》直木賞小說改編 她擁有另一個女人的記憶

朱川湊人直木賞得獎小說改編

鈴木亮平、有村架純首度合體 關西腔現溫馨兄妹情

《花便當的記憶》(Petals and Memories)電影改編自日本知名小說家朱川湊人直木賞得獎小說，在原著中，主角兄妹是兒童，但電影為求戲劇張力，將兩人設定為成人，找來實力派演員鈴木亮平、有村架純攜手演出。對於這樣的變動，原著作者朱川湊人眼睛為之一亮表示，「這次的改編在保留原著精神的同時，也精采地拓展了故事的深度，呈現出一個截然不同的世界！」同時，這也是鈴木亮平和有村架純首次正式合作，出道多年，作品量都相當可觀的兩人笑稱彼此曾在許多場合見過面，終於有機會同台演出，相當開心！加上兩人剛好都出生於兵庫縣，從小在家鄉都說著一口關西腔，此次飾演這對關西兄妹，顯得恰如其分。對此，鈴木亮平和有村架純都坦言在東京發展多年，已經很久沒有使用關西腔演出了，此次能有這樣的機會，可說是相當自在、有親切感，兩人在片中一來一往以關西腔交談的對手戲，也讓兩人宛如一對貨真價實的親兄妹。

對「生命的延續」提出深層觀點

一段笑淚交織，充滿奇幻色彩的暖心物語

本片由曾執導多部文學改編電影的前田哲擔任導演，前田哲表示自己十五年前就看了原著小說，並且一直有意將這個充滿玄妙色彩又無比溫馨的故事拍成電影，他也笑稱看到電影成品中，鈴木亮平和有村架純的自然互動，一度覺得他們彷彿真的是一起生活多年的兄妹。除了兄妹之間的羈絆之外，本片也藉由妹妹耿直的未婚夫、親近如家人的鄰里、同事間的互動，展現出人與人之間複雜又珍貴的情感，以及在時代價值觀的變遷之下，人們對婚姻和家庭的需求變化。「該如何當個好哥哥？」「該如何祝福最愛的家人步入人生下一個階段？」「該如何面對有著深刻情感，卻無血緣關係的『重要他人』？」「當摯愛家人逝去，活著的人該如何勇敢繼續活下去？」儘管立基於親情，但本片卻也對「生命的延續」提出了更深層、細膩的觀點。

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《接棒家族》前田哲 最新導演作品

《愛是自私》鈴木亮平x《花束般的戀愛》有村架純

《花便當的記憶》故事講述，在大阪的老街區，俊樹（鈴木亮平 飾）與文子（有村架純 飾）兩兄妹過著相依為命的生活。俊樹答應已故的父親，從小肩負起守護妹妹的責任。眼看文子即將結婚，俊樹終於能卸下多年來的重擔，然而文子過去早已封印的「秘密」卻在此時浮現…文子從小就擁有另一個女人的記憶，就像「輪迴轉世」，但那並非幻想，而是一段真實存在的過去，一名年輕女子在文子出生當天不幸過世，而她的靈魂似乎轉移到了文子身上。22年後，在婚禮的前一天，文子埋藏多年的秘密終於被解開。

改編自日本知名小說家朱川湊人所著，在第133回直木賞獲得肯定的小說《花食》。原著由六篇奇想短篇故事組成，本片改編自其中收錄的同名故事「花食」。找來實力與人氣兼具的鈴木亮平和有村架純首次飾演兄妹，由執導過多部叫好叫座電影作品的前田哲擔任導演，打造一段笑淚交織的奇幻物語。7月11日上映。

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供