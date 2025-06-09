《奇幻導航》瑪格羅比x柯林法洛 開啟時空「任意門」你想回到哪一年？

瑪格羅比x柯林法洛踏上心靈救贖之旅 今年最動人話題新片《奇幻導航》預告曝光

好萊塢演技派魅力女星瑪格羅比最新作品曝光，今年最動人話題電影，《奇幻導航》(A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY)首支預告驚喜上線，她將攜手「企鵝人」柯林法洛踏上心靈救贖之旅，陷入過去回憶的漩渦，改寫命運交錯下的美好未來。這也將是以《老娘叫譚雅》提名奧斯卡最佳女主角獎的瑪格羅比，首次與以《伊尼舍林的女妖》提名奧斯卡最佳男主角獎的柯林法洛演對手戲，預告中兩人充滿火花的互動讓影迷大呼好期待，精湛的演技在短短三分鐘內就打動無數粉絲，深刻又哀傷的演出勢必將成為衝擊獎季的大熱門。

備受期待的《奇幻導航》由執導過《人造眷戀》的韓裔導演名田高梧操刀，作為影壇最受注目的亞裔導演之一，名田高梧的首部長片《構築心方向》於2017年在日舞影展首映，並且贏得了廣泛的好評。第二部長片《人造眷戀》更入選坎城影展一種注目單元，正式奠定他年度新銳導演的地位。對於兩位大明星瑪格羅比與柯林法洛的加入，名田高梧在訪談中說道：「這絕對會是一部我想在電影院中觀賞的電影，在與過去和解的旅程中，他們找回了愛，也找回了彼此。」

世上最美的地方讓人感到最孤獨 透過「任意門」回到過去改寫未來

《奇幻導航》首支預告片帶領觀眾走入一個既夢幻又真實的世界，透過「任意門」的連結，瑪格羅比與柯林法洛回到過去直視遺憾的回憶，展開一段療癒與重生之旅。「世上最美的地方讓人感到最孤獨」，兩個孤單靈魂的意外相遇，共譜詩意的未來命運，充滿情感厚度的人生旅程，深深打中所有粉絲的內心深處，今年最與眾不同的愛情電影即將啟程。《奇幻導航》將於10月9日（四）正式上映。

《奇幻導航》。圖/索尼影業提供