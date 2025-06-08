《光逝去的夏天》摯友變怪物 我愛的他究竟是誰？

《光逝去的夏天》（日語：光が死んだ夏）是目目連 Mokumokuren（モクモクれん）創作的青春恐怖題材日本漫畫，連載於角川出版的《YOUNG ACE UP》。不負眾人殷切久盼，漫畫終於改編為動畫，即將在 Netflix 上線。

這部高人氣恐怖漫畫系列以平凡男高中生佳紀為主角，儘管他的摯友忌堂光被某個東西給附身，他仍然與光一起生活，經歷一連串神秘事件。最新釋出的前導預告帶領觀眾一窺光和佳紀所在的怪誕世界，以及他們共度的不安歷程。

動畫由 CygamesPictures 製作，竹下良平執導，該導演的知名作品包括《夜晚的水母不會游泳》。前導美術圖與預告讓觀眾搶先一窺動畫成果，劇中角色辻中佳紀與忌堂光，分別由小林千晃和梅田修一朗獻聲演出。小林千晃表達詮釋佳紀的心潮澎湃和複雜情緒：「我很開心能為佳紀配音。從試鏡開始，我就感覺自己陷入恐懼、自在與迷惘交雜的情緒漩渦。我的目標是捕捉佳紀的所有情感和憂鬱。」

為光配音的梅田修一朗則表示這個角色是全新體驗：「飾演光就像窺視黑暗。儘管充滿不確定性，但有一點十分明確，那就是我渴望跟佳紀保持連結，並以這種強烈感情來詮釋角色。」導演竹下良平回顧改編過程：「閱讀原作令人興奮不已，我反覆思量如何將漫畫分鏡以動畫形式表達。我們的團隊投入大量心血，致力掌握佳紀和光的細膩情緒，以及漫畫本身美麗創新的結構。非常期待能與各位分享成果。」

敬請鎖定即將在 Netflix 上線的《光逝去的夏天》，透過這部改編動畫作品，探索友情和恐懼之間的模糊界線。

《光逝去的夏天》故事：佳紀和光是兩名生活在日本鄉間小鎮的少年。雖然性格和興趣大相逕庭，兩人依舊維持親密友誼。然而，光在某個冬日獨自登山卻受到致命重傷，一個神祕怪物偶遇瀕死的他，將其吞噬後化作他的形體。這個「光」擁有光的所有感情和記憶，但仍然是獨立個體，佳紀迅速發現兩者差異。雖然佳紀仍然希望留在「光」身邊，但是「光」的怪物本質以及其他詭異生物和怪物獵人可能無法讓他如願。

《光逝去的夏天》。圖/Netflix

《光逝去的夏天》。圖/Netflix

《光逝去的夏天》。圖/Netflix

《光逝去的夏天》。圖/Netflix

《光逝去的夏天》。圖/Netflix