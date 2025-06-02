《航海王》第2季最萌夥伴首秀 喬巴：全世界，我來了

日本漫畫家尾田榮一郎創作的《航海王》（ONE PIECE／ワンピース）漫畫，衍生出電視動畫、電影、小說、電子遊戲等多媒體產品。如今，這股全球熱潮將因真人版影集第二季的全新進展，再度沸騰。

《航海王》真人版的最新成員「多尼多尼喬巴」Tony Tony Chopper（トニートニー・チョッパー）終於在TUDUM活動中亮相，並確認將在《航海王》真人影集第2季中登場，預計於2026年與全球觀眾見面。

喬巴真人版配音與幕後花絮

喬巴的聲音將由美國演員米凱拉·胡佛（Mikaela Hoover）獻聲，她也親自負責喬巴的臉部表情演出。米凱拉·胡佛曾出演過《星際異攻隊》中Nova Prime的助手、《自殺突擊隊：集結》裡的Camila，以及Netflix喜劇《假日約會》中的Annie。她也將在即將上映的《超人》電影中飾演Cat Grant。

尾田榮一郎的寄語

Netflix真人影集《航海王》改編自尾田榮一郎創作的漫畫，目前第1季正在Netflix熱播中。對於喬巴的正式亮相，原著作者尾田榮一郎也親自簽繪寄語，表達了他的興奮與期待：「好萊塢真人版《ONE PIECE》！第二季的重點果然一定是那個『珍獸』對吧！！工作人員們一起反覆試錯，可以展示給大家的日子終於到了！！外形，毛髮，動作，表情，聲音，燈光，重力效果！！在超一流工作人員的技術支援下來到了這個世界上，多尼多尼喬巴終於全世界出道了！！」

《航海王》真人版第2季，尾田榮一郎的簽繪寄語公佈。圖/截取自one-piece.com

《航海王》真人版第2季在6月1日Netflix Tudum活動中發表最新消息。圖/截取自Netflix