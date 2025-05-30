《拿坡里之戀》真實改編 二戰老兵25年未盡的父愛

★《大災難家》金球獎影帝、好萊塢《蜘蛛人》全才男星 詹姆斯法蘭科 演出

★柏林影展銀熊獎、坎城影展雙週導演獎得主 克勞迪歐喬凡尼西 執導

★ 「義大利奧斯卡」大衛 狄多納泰羅獎 最佳攝影

★ 繼《監獄之花》柏林影展金熊獎最佳影片提名《食人少年幫》後再創震撼人心之作

義大利電影《拿坡里之戀》（Hey Joe）故事講述，一位當時23歲的美國軍人在二戰期間與一位拿坡里的年輕女子有過一段情，20世紀70年代初，他回到拿坡里想探尋與兒子及情人相認，想彌補他未當父親25年的遺憾，但他的兒子被黑幫和走私犯收養長大成人，究竟兩人父子情是否能重修舊好...。

義大利電影《拿坡里之戀》（Hey Joe）由坎城影展雙週導演獎得主克勞迪歐 喬凡尼西（Claudio Giovannesi）導演執導，繼《監獄之花》《食人少年幫》後再創震撼人心之作！他曾編劇並執導榮獲柏林影展銀熊獎最佳劇本獎作品《食人少年幫》，並請來金球獎影帝、好萊塢全才男星詹姆斯 法蘭科主演，還包括《食人少年幫》弗朗西斯科 狄拿坡里飾演兒子。

《拿坡里之戀》是探討關於戰爭後果影響的電影，透過父與子的關係，探討美國與義大利之間的歷史與情感糾葛。盟軍確實解放了義大利，脫離了納粹法西斯的統治。1943年英美軍隊抵達拿坡里時，義大利是一個戰敗的國家，拿坡里則是一座被炸毀的城市。整座城市貧窮沒有食物，於是整座城市幾乎變成了巨大的妓院。這段歷史可見於三本書中：《畫廊》（The Gallery，諾曼·劉易斯所著，英國軍官）、《1944年的拿坡里》（Naples '44，約翰·伯恩斯所著，美國軍官）以及《皮膚》（La Pelle，庫爾喬·馬拉帕爾特所著，義大利軍官）可見端倪。

《拿坡里之戀》。圖/聯影電影提供

當時梅毒肆虐，許多士兵為了避免與妓女發生關係，選擇了貧窮的少女。英美士兵與義大利女子之間的關係，起初是基於飢餓與需求，感情也因此而生。這正是主角的原罪，他承擔了這歷史的罪。

電影改編自一個真實故事，在義大利拿坡里的西班牙區已經成為傳奇：一位曾與義大利女子有過戀情的美國老兵，在1970年代初回到拿坡里尋找自己的兒子，卻發現兒子是名走私販，並且被另一位父親撫養長大。

電影的背景設在拿坡里。當時那裡有北約基地，駐有大量美軍，而城市的經濟依靠走私與賣淫維生。消費社會開始萌芽：美國在帶來自由之後，也將對商品的渴望傳入歐洲，尤其是那些遙不可及、來自大洋彼岸的商品是人人稱羨的渴望商品。

《拿坡里之戀》。圖/聯影電影提供

男主角狄恩貝瑞是個漂泊的人，是戰爭與孤獨的受害者。他試圖找回自己的人性，努力想與兒子建立關係，彌補失去的時光，洗清過去不堪的歷史，試圖尋找歸鄉之路。然而鄉愁的本質，是「無法歸來」的，因為那些你所留下的人際關係已不復存在。唯一能做的，是意識到時間的流逝，是回憶的浮現，是對過往的凝視。

飾演男主角的演員詹姆斯法蘭科在此片必須挑戰說義大利語及英語，而在開拍之前他並不懂義大利語。詹姆斯法蘭科表示「作為一名演員，我喜歡挑戰，而這個角色確實是一個挑戰，但語言障礙是父親和兒子之間的完美障礙。父親正在努力克服所有的傷害和痛苦，語言也同樣是困難。我們找到了一種非常自然的方式來做到這一點。」。電影《拿坡里之戀》於6月20日全台上映。

《拿坡里之戀》。圖/聯影電影提供

《拿坡里之戀》。圖/聯影電影提供

《拿坡里之戀》。圖/聯影電影提供 <

《拿坡里之戀》。圖/聯影電影提供