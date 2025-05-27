《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》聲優日野聰6/28來台 炎柱簽名限定特典5/28開搶

台灣動畫影史上票房最高的作品《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》，正式宣布將於2025年7月4日重新登上台灣大銀幕！本次重映除了讓影迷再次重溫這段經典篇章，更帶來重磅驚喜——飾演人氣角色「炎柱．煉獄杏壽郎」的日本知名聲優日野聰老師，將親臨台北舉辦特別活動，與粉絲一同再燃熱血回憶！

此外，為感謝台灣粉絲長期以來對《鬼滅之刃》系列的支持，動畫代理商木棉花於特別規劃於2025年6月28日舉辦「聲優感謝場」活動，邀請粉絲們重新憶起當年熱血又感動的瞬間，本活動的售票將於2025年5月28日 中午12:00準時開賣。

參與本次《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》聲優感謝場，可獲得本次活動限定的特典一組，其中包含「炎柱聲優複製簽名版」、「主視覺鑽卡海報」及「名場面膠捲」各一份，《鬼滅之刃》的粉絲千萬不能錯過!更多活動與上映消息將陸續於動畫代理商木棉花官方社群公告，敬請期待。購票連結👉《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》聲優感謝場

《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》聲優日野聰老師。圖/木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》。圖/擷取自IMDb