《魅惑》秀智x金宣虎 人氣網漫改編奇幻羅曼史啟動

Disney+ 驚喜宣布獨家韓劇《魅惑》（韓語：현혹／眩惑）（暫譯）正式開拍！改編自 NAVER 熱門同名網漫，並由「國民初戀」秀智、《苦盡柑來遇見你》金宣虎主演。

《魅惑》故事講述吸血鬼宋貞華（暫譯），因為在數十年前失去摯愛而選擇封閉內心、甘願過著寂寞的生活。直到某天，一位擁有神秘過去的畫家尹以浩（暫譯）闖入她的世界，喚醒她塵封已久的情感與記憶，兩人之間的命運齒輪也悄然轉動。

本劇由秀智（《Start-Up：我的新創時代》、《安娜》）飾演心碎的吸血鬼宋貞華（暫譯），金宣虎（《暴君》、《海岸村恰恰恰》）則飾演神秘畫家尹以浩（暫譯）。並由導演韓在林（《觀相大師：滅王風暴》、《The 8 Show》）執導，實力派陣容令人期待。

《魅惑》（暫譯）是即將加入Disney+ 強大韓國娛樂內容的最新作品之一，粉絲們還可以期待其他即將到來的話題新作，包含柳承龍主演的尋寶冒險劇《下流大盜》、由全智賢、姜棟元等強大卡司主演的國際陰謀劇《暴風圈》、以及叔系男神玄彬、鄭雨盛攜手演出的《韓國製造》等。敬請鎖定 Disney+掌握更多關於《魅惑》（暫譯）的最新消息！

韓劇《魅惑》（暫譯）。圖/Disney+提供

韓劇《魅惑》（暫譯）。圖/Disney+提供

韓劇《魅惑》（暫譯）。圖/Disney+提供

韓劇《魅惑》（暫譯）。圖/Disney+提供

韓劇《魅惑》（暫譯）。圖/Disney+提供