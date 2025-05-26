《坂本龍一：東京旋律》32歲的坂本龍一有多帥？重溫顏值與才華雙巔的1984

被樂迷譽為「時間膠囊」的紀錄片《坂本龍一：東京旋律》（Tokyo Melody: A Film about Ryuichi Sakamoto）將在6月13日以4K修復版首登台灣大銀幕！本片由美國視覺藝術家伊莉莎白藍納德（Elizabeth Lennard）執導，不僅封存了坂本龍一32歲巔峰顏值，更帶領觀眾重返1984年東京街頭，見證他何以超前思維重塑現代音樂！

1983年，年輕的藍納德在坎城影展觀賞大島渚的《俘虜》後，深受坂本龍一的音樂與銀幕魅力震撼。在法國國家視聽研究院（INA）製作人的鼓勵下，她展開尋人之旅，輾轉聯繫到當時正在柏林錄音的坂本。為了爭取合作，她帶著親手上色、曾在龐畢度中心展出的攝影作品赴約，最終打動這位音樂大師。藍納德回憶，「我後來才明白，坂本是一位真正的藝術家，而不只是音樂家，因為他根本不知道我是誰，卻被我的作品說服了。」

《坂本龍一：東京旋律》以法國作曲家克勞德德布西（Claude Debussy）的名言揭開序幕：「我創作的是要讓20世紀之後，我們的子孫才能理解的作品。」這句話完美呼應了坂本龍一前衛又跨世代的音樂精神。導演藍納德也讚賞坂本動一在當年已展現出驚人的文化深度，「在80年代尚全球化尚未普及的時代，坂本就已熟稔德布西、歐洲古典樂與日本傳統樂風。他的文化視野早熟得令人難以置信。」

藍納德透露，當年受限於預算，拍攝期僅有七天，其中四天貼身紀錄坂本的創作日常，兩天在錄音室，兩天穿梭東京街頭。特別的是，身為日本當紅巨星的坂本，面對鏡頭卻毫無架子，展現出自然隨性的鬆弛感，不但笑著被粉絲包圍，甚至在地鐵偶遇自己的廣告海報，「當時團隊規模極小，氣氛非常輕鬆，多數場景都是即興捕捉的。」正是這份毫不做作的真實感，讓這部作品成為無可取代的珍貴影像。

自1985年聖保羅影展後，《坂本龍一：東京旋律》膠捲深藏在藍納德家中地下室數十年，直至坂本遺孀與經紀人共同推動4K修復計畫，才終於在2023年重見天日。今年適逢電影問世40週年，佳映娛樂特別將這部捕捉音樂大師坂本龍一創作巔峰、封存80年代東京文化脈動的經典之作引進台灣，影迷及樂迷們務必把握大銀幕體驗機會！6月13日上映，更多預售票及上映相關訊息👉【佳映娛樂】FB粉絲專頁

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供