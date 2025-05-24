《送院途中》袁澧林演技蛻變之路 導演原想換角卻給了機會

香港電影《送院途中》聚焦救護人員的故事，由香港天王古天樂率領香港新生代演員袁澧林、游學修及實力派的朱栢康及潘燦良共同演出，由女導演卓韻芝執導，電影2023年獲選香港國際電影節閉幕作品。在台灣已接拍多部作品的香港文青女神袁澧林在電影中扮演滿口髒話的急診室護理師，但因為4年前的演出太過生澀，還差點被導演換掉。

香港文青女神袁澧林自從2022年以電影《窄路微塵》入圍金馬獎最佳女主角後，已在台灣接拍多部作品，包括即將上映的恐怖電影《山忌黃衣小飛俠》、與許光漢合作的《他年她日》和影集《來！金來號》都有她的身影，在台灣曝光度大增。

而她4年前剛出道時，接拍電影《送院途中》，扮演心直口快且滿嘴髒話的急診室護理師，因為她當時演出經驗很少，常在現場達不到導演卓韻芝的要求，曾讓導演考慮要換人演出，袁澧林表示拍攝時並不知道導演曾有過要換掉她的念頭，她不好意思的說：「我那時的表現應該真的會讓導演想換人，但最後沒有換掉我，也是給我一份很大的鼓勵了。我現在成熟了，演出經驗也多了，對表演比較有信心。」

袁澧林是古天樂的經紀公司旗下演員，首次和老闆對戲，更讓她緊張的手足無措，她回憶有一場戲，早已背熟了劇本到現場，但要演出時，她發現要帶入情緒，還有很多現場狀況要兼顧，「我只能背出劇本，入不了戲，其他部份都顧不到，一直演不好。」讓古天樂決定要出手指導，來了堂震撼教育，「我不會覺得老闆在罵我，他是很大聲的指導我。」

她透露被指導的當下心情的確不太好，但演出卻立刻可以過關，古天樂也承認當時高分貝的指導她，「就是要找到方法讓她能儘快達到演出水準。」而她在片中的台詞幾乎都出口成髒，她不怕清新形象受損，笑說：「平時也是會講一點嘛！講髒話不一定是用來罵人，是情緒的抒發方式，可以發洩一下自己心中的難受。」

《送院途中》袁澧林及游學修。圖/華映娛樂提供

《送院途中》描述救護車隊員馬志業（古天樂 飾）堅持救人至上，常不按章法規定，為了搶救病患做到到五勞七傷；跟著長官石Sir（朱栢康 飾）調職過來的王維（游學修飾）視晉升為工作的最大目標，兩人理念背道而馳，在合作時互相產生許多矛盾。馬志業是單親爸爸，但想栽培女兒出國唸書並一起移民，但他因舊患體檢不過，只能讓女兒單獨前往，但彼此都割捨不下對方離開，這時，屯門公路發生了嚴重事故，看見石Sir不顧傷患只忙著搶指揮權，讓王維決定跟隨後來趕到現場的馬志業指揮，同心拯救傷者。《送院途中》將於5月29日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《送院途中》古天樂。圖/華映娛樂提供

《送院途中》袁澧林。圖/華映娛樂提供

《送院途中》。圖/華映娛樂提供