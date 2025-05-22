《我命中注定的飯店》小說改編 Non浮誇戲精大展連珠炮演技

電影《我命中注定的飯店》(The Hotel of my Dream)改編自日本文壇備受矚目新生代小說家柚木麻子人氣小說《私にふさわしいホテル》，由鬼才導演堤幸彥執導，找來人氣女星Non演出集瘋狂與多變於一身的女主角加代子一角。Non此次火力全開，以各種復古又浮誇的百變造型登場，傳神地演繹出不得志、心懷不滿的情緒化作家形象，從端莊的和服淑女造型、艷麗的舞廳禮服造型、親切可愛的飯店服務員造型，到冷豔時尚的短髮作家造型，就連浮誇、可愛的麋鹿裝也難不倒她！

Non每場戲一出場都能抓住觀眾的眼球，展現十足魅力。她在片中與大前輩瀧藤賢一你來我往的鬥智，更是讓人好氣又好笑。讓總是在一旁看好戲的「學長」田中圭也大呼過癮，並且分享，「有一場戲，Non要講一大段很長的台詞，她不但精準完成，還完美地接住了導演的節奏，現場所有人都忍不住為她鼓掌叫好！」

接連以《伊藤君A to E》和《書店的黛安娜》入圍「直木賞」的柚木麻子，是日本當今文壇備受矚目的新銳女作家。她對於Non此次在片中出色表現的表現大表肯定，甚至直呼「超乎預期」！她坦言，在拍攝期間看著演員們精彩的演出，不時會想起當年剛在文壇出道的自己，幾度差點落淚，她特別指出，「尤其是看見Non所飾演的加代子自己跑書店宣傳作品，然後拼命討好書店店員橋本愛的那場戲，我真的忍不住掉下眼淚。這是一部華麗、帶點苦澀，又無比有趣的喜劇，請大家務必期待！」《我命中注定的飯店》將於5月23日在台上映。

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

一心想成為小說家的新人獎得主加代子（NON 飾），出道作品慘遭文壇巨擘東十條宗典（瀧藤賢一 飾）無情痛批，落到連出版的機會都沒有。她會將這場恩怨拋諸腦後嗎？當加代子好不容易住進所有文人夢想中的「山之上飯店」，她卻發現住在樓上房間的客人居然是…東十條！大學時代的學長、如今是大出版社王牌編輯的遠藤（田中圭 飾）是她唯一的盟友，兩人決心打破出版界的潛規則，聯手對抗文壇的權威與體制。

加代子憑著異想天開的策略，成功破壞東十條的寫作計畫，讓他錯過了文學雜誌的截稿日，然而，這將是更多不幸與試煉的開始。加代子與東十條的宿命對決有如天雷勾動地火，沒完沒了地展開。下剋上，這是一場痛快又啼笑皆非的文壇復仇記。超值預售套票於博客來售票網及天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」一張或「明信片組（5款/組）」一組。更多電影資訊👉天馬行空粉絲團

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供