《我家的事》全家都是影帝影后 盧廣仲獻唱「一路順風」再添淚點

新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》備受國內外影展肯定，飾演一家人的曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪演技大爆發，四人先是在大阪亞洲電影節榮獲「藥師珍珠賞」最佳演出獎，日前又一同入圍台北電影獎演員獎肯定。導演潘客印感性地說：「有生之年能讓一群沒有血緣的人，自在地彼此關心與陪伴，就像故事中的家人一般，這是我創作這部電影，最幸福的時刻之一。」

全新釋出的前導預告中，能看見演員們令人揪心的細膩表演，每一個眼神、每一個呼吸聲都有戲，再搭配三金得主盧廣仲為電影量身打造的台語主題曲〈一路順風〉，隨著他溫暖樸實的聲線唱出輕柔療癒的旋律，將情感堆疊至最高點。

電影《我家的事》將於9月12日上映，期待許久的影迷看到前導預告釋出興奮不已，預告中一幕幕抽換演員的精湛演技，能見他們眼神中帶有溫暖幸福與倔強憤怒，不同情緒接踵而來，堪稱今年演技大爆發代表作！飾演弟弟的曾敬驊，一幕特寫中低聲嗚咽，緊接著又見他身穿高中制服、眼眶含淚閃爍，與媽媽高伊玲相擁；在恐懼中仍挺身而出保護媽媽，與情緒激動又懊悔的爸爸藍葦華對視，兩人眼神交鋒，演技彷彿在空氣中擦出火花。而坐在摩托車上的姊姊黃珮琪含淚看向遠方，若有所思的表情十分耐人尋味，也呼應預告片開頭那句「你知道我們是多拼命，才可以變成一家人。」飾演一家之主的藍葦華，將帶領一家四口一步步揭開這個家中深埋已久的秘密。

四位主演曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪投入角色大展精湛演技，一家四口皆上榜入圍第27屆台北電影獎最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員，以及最佳編劇共五項大獎，北影總監李亞梅也分享評審大讚本屆演員獎項有如神仙打架，非常難選。入圍公布當天，演員們與導演潘客印特地相約看直播，一公佈四人都入圍紛紛驚喜大叫，正在趕拍新戲無法到場的藍葦華更是特地打電話與三位演員視訊，四人空中感動相擁。藍葦華表示：「全家人都入圍太開心了！謝謝導演潘客印！」曾敬驊開心喊：「謝謝北影讓我們開啟家族之旅！」首次入圍北影女主角獎的高伊玲當下正在煮飯給演員們吃，笑稱「我根本就還沒下戲！」當天入圍新演員獎的珮琪還帶了一束花送給飾演媽媽的高伊玲，為入圍喜訊增添溫馨。

《我家的事》片中巧妙地將「春、夏、秋、冬」四季作為家庭成員的名字，映照出家庭間不斷經歷與修補的關係。。圖/牽猴子提供

除了一家人默契十足的演出，預告裡也可看到多次獲金獎肯定的實力派演員姚淳耀驚喜現身，飾演藍葦華當兵同梯的他，將帶給這一家人精彩的化學變化。《我家的事》為導演潘客印自編自導之作，從自身經歷出發，並回到故鄉彰化社頭拍攝，短短一分鐘的預告中即能感受到濃厚的台灣情感，例如身穿吊嘎、帶著西瓜皮安全帽的曾敬驊，騎車載著媽媽去儲水，或是一家人走在田邊小路，甚至是「四貼」的摩托車，都讓台灣觀眾產生極高的共鳴。

台灣新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》，由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘領銜主演，這是一部關於家的真摯告白，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於9月12日全台感動獻映。更多電影消息👉《我家的事》官方粉絲頁

《我家的事》黃珮琪。圖/牽猴子提供

《我家的事》姚淳耀。圖/牽猴子提供

《我家的事》藍葦華。圖/牽猴子提供

《我家的事》。圖/牽猴子提供