《異能5：死了一個超人以後》劉亞仁x安宰弘 移植心肝脾肺腎送超能力

集結劉亞仁x安宰弘x羅美蘭x金熙元大展超能力

原本以為只是器官移植，沒想到卻意外獲得超能力！斥資200億打造的動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》(暫譯)（Hi Five），由《陽光姊妹淘》、《搖擺男孩》姜炯哲導演執導，集結《極速引爆》李在仁、《超”人”氣動物園》安宰弘、《金派特攻隊》羅美蘭、《Moving 異能》金熙元、《地獄公使》劉亞仁、《苦盡柑來遇見你》吳正世、《柔美的細胞小將》朴珍榮等演員精彩演出！

《異能5：死了一個超人以後》故事敘述跆拳道少女琬書（李在仁 飾）、想成為編劇的智星（安宰弘 飾）、養樂多阿姨善女（羅美蘭 飾）、作業班長若善（金熙元 飾），以及沒工作的文青基東（劉亞仁 飾），他們5個人接受器官移植手術後，分別獲得了心臟、肺、腎臟、肝、角膜，然而在他們恢復健康後，卻還獲得了出乎意料的超能力！他們藉由專屬自己的標誌確認彼此的存在，意氣相投地組成了一個團隊，但能力、個性、興趣都不同的他們，只要聚在一起就會不停爭吵、發生意外。另外，接受胰臟移植手術的新興宗教的教主永春（朴珍榮 飾），同樣也獲得特別的能力，為了成為夢想中的強者，他開始找尋其他接受移植手術的人……

《異能5：死了一個超人以後》導演姜炯哲先前所執導的《急速醜聞》、《陽光姊妹淘》、《千王新世紀》、《搖擺男孩》皆獲得極大的反響！對於劉亞仁的部分，姜炯哲導演表示：「真的很可惜，如果沒有發生那些事就好了。當時電影尚未完成，仍在努力地後製中。我年輕時曾看過一段話：『發生大事時，有能力的領導者必須先解決問題！』覺得身為導演、負責人的我，當時必須用心地進行電影後半作業，完成這部電影才行。幾乎沒有剪掉劉亞仁的戲分，所以現在才能完成這部作品。」動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》6月在臺上映！

《異能5：死了一個超人以後》（Hi Five）羅美蘭接受移植手術竟變美？。圖/車庫娛樂提供

《浪漫的體質》安宰弘展現如足球選手朴智星般超強的肺活量

《浪漫的體質》安宰弘在《異能5：死了一個超人以後》中飾演「智星」一角，這是他繼《千王新世紀》後再次和姜炯哲導演合作的電影，對於參演本作的原因，他表示：「因為是姜炯哲導演的作品，很想再和導演合作一次。很好奇導演這次要呈現什麼樣的故事，一看劇本時就讚嘆不已，心想怎麼有辦法構寫出這樣的故事，劇本讓人讀了覺得很開心！」對於所飾演的角色「智星」，安宰弘表示：「『智星』接受肺臟移植手術後，擁有能吹出、吸收強風的超能力。其實我所飾演的角色完整姓名為『朴智星』，應該能展現出如足球選手朴智星般超強的肺活量！『智星』是獨來獨往的人物，有挑剔的一面，但他原本就很沉迷於超能力相關的事物，對於『Hi Five』這個超能力團隊的組成有很大的貢獻！」

《正年》羅美蘭接受移植手術竟變美？羅美蘭精彩演技讓《異能5》導演忘了工作

《政客誠實中》、《正年》羅美蘭在《異能5：死了一個超人以後》中飾演「善女」一角，對於參演本作的原因，她表示：「最大的原因是『善女』是漂亮的角色，據說能發揮超能力讓自己變美，我心想：『這應該是我人生中最後一次的機會了，何時還能演這樣的角色呢！』就決定參演本作。『善女』接受腎臟移植手術後，皮膚就變好了，大家都說她變漂亮了，但其實她還不清楚自己真正的超能力，仍在摸索中。」對於首度和羅美蘭合作的感想，姜炯哲導演表示：「一直很想跟羅美蘭演員合作，當時我說需要一個能令人聯想到初戀的角色，羅美蘭演員也真的呈現出那樣的感覺。雖然是第一次合作，但我很感動！身為導演的我應該要好好執導才對，但羅美蘭演員精彩的演技卻讓我不自覺地變成了觀眾忘了工作，目不轉睛地看著她的演出，她真是個壞演員呢！」羅美蘭對此開玩笑地說：「導演如此地讚美我，讓我壓力有點大呢！」

《異能5：死了一個超人以後》（Hi Five）安宰弘圓夢和《請回答1988》「媽媽」羅美蘭再次合作直呼超幸福。圖/車庫娛樂提供

安宰弘圓夢和《請回答1988》「媽媽」羅美蘭再次合作 直呼超幸福

「雙門洞獵豹女士」羅美蘭和安宰弘曾在話題電視劇《請回答1988》扮演母子，這次他們在《異能5：死了一個超人以後》則飾演超能力團隊的夥伴，對於再次共演的感想，安宰弘表示：「我一直夢想著能再和羅美蘭前輩合作，一直在等待機會。光看這次的劇照，就覺得我們很搭，能和美蘭前輩出現在同個畫面、一起演戲，真的幸福又快樂，感覺很安心！」羅美蘭則坦言：「在拍完《請回答1988》後，我就忘記我們之前扮演過母子，但到現在宰弘有時仍會叫我『媽媽』呢！演員們不知何時還會合作什麼樣的作品，我沒有把他當成兒子，而是把他當成同齡人看待。我們私下滿常見面的，相處很自在，對戲時默契也很好，分不清楚是在演戲還是在玩了，真的很有趣！」動作片《異能5：死了一個超人以後》6月在臺上映！

《異能5：死了一個超人以後》（Hi Five）羅美蘭精彩演技讓導演忘了工作。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》（Hi Five）。圖/車庫娛樂提供