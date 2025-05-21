《一戰再戰》李奧納多x西恩潘正面交鋒 奧斯卡級火線對決

華納兄弟影業呈獻，影史首位橫掃三大影展導演獎的名導保羅湯瑪斯安德森全新作品《一戰再戰》（One Battle After Another），集結兩位奧斯卡影帝：李奧納多狄卡皮歐、西恩潘領銜主演。

堅強的演員陣容包含奧斯卡獎與英國電影學院獎得主班尼西歐岱托羅，以及蕾吉娜霍爾、堤亞娜泰勒、雀絲茵菲妮蒂、伍德哈里斯和艾拉娜海姆。《一戰再戰》由保羅湯瑪斯安德森自編自導自製，另外兩名製片是曾獲英國電影學院獎提名的亞當桑納與莎拉墨菲，執行製片則是威爾韋斯奇。

被影迷簡稱「PTA」的美國導演保羅湯瑪斯安德森，過去以《心靈角落》獲得柏林影展金熊獎；其他作品《戀愛雞尾酒》、《黑金企業》與《世紀教主》分別奪得坎城影展、柏林影展與威尼斯影展的最佳導演獎，成為影史上第一位橫掃三大影展（柏林、坎城、威尼斯）最佳導演獎的導演，其生涯作品更累計入圍11項奧斯卡獎。最新作品《一戰再戰》集結好萊塢影壇最強陣容，奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐化身「法國75隊」反叛軍巴柏佛格森，透過電話與總部以密語聯繫，另一位奧斯卡影帝西恩潘更穿上超帥軍服，霸氣形象震懾全場，預告也出現精彩槍戰與緊湊刺激的公路追逐，令影迷期待不已。

《一戰再戰》幕後創意團隊多為導演保羅湯瑪斯安德森的長期合作夥伴，包含攝影指導麥可鮑曼；曾獲奧斯卡獎提名並榮獲英國電影學院獎的美術指導佛蘿倫絲亞馬汀；曾獲英國電影學院獎提名的剪接師安迪尤爾根森；曾經榮獲奧斯卡獎及英國電影學院獎的服裝設計師柯琳艾特伍；選角指導卡桑卓庫魯昆迪斯；以及曾獲奧斯卡獎提名及英國電影學院獎提名的配樂師強尼格林伍德。保羅湯瑪斯安德森作品《一戰再戰》由華納兄弟影業呈獻、古拉迪電影公司製作，電影以影壇超高規格VistaVision拍攝，預計9月25日(週四)在台上映。

《一戰再戰》。圖/華納兄弟提供

《一戰再戰》。圖/華納兄弟提供