《浴血劫案》史特龍不當英雄了 老當益壯殺氣騰騰

傳奇動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）竟然變成了搶匪？由《迴路追殺令》製片團隊打造動作片《浴血劫案》（英文片名：Armored）故事描述詹姆斯（傑森派屈克 飾）和兒子凱西（喬許威金斯 飾）一同擔任運鈔車保全，某天他們在運送價值數百萬美元的黃金的途中，遭到魯克（席維斯史特龍 飾）率領的強盜集團打劫，受困於橋上的他們必須設法逃出生天……《浴血劫案》將於5月29日全台大銀幕震撼上映。

從自編自演的經典拳擊片《洛基》開始，席維斯史特龍陸續推出《第一滴血》、《超級戰警》、《浴血任務》、《鋼鐵墳墓》等動作大片，奠定了歷久不衰的銀幕動作硬漢形象，在動作片歷史上有著不可撼動的地位。

席維斯史特龍在過去的作品之中，大多都是飾演正派角色，唯一正式的反派角色是2003年電影《小鬼大間諜3》裡的壞蛋「玩具製造者」，如果扣除《自殺突擊隊：集結》裡單純配音的「鯊魚王」，《浴血劫案》將是他睽違22年再度詮釋惡人角色。

參演過《我是傳奇》、《明天過後》的美國男星戴許米霍克（Dash Mihok）在《浴血劫案》裡飾演席維斯史特龍的手下之一「思墨克」，是他與這位傳奇動作巨星的首度合作，而席維斯史特龍老練的表現讓他印象非常深刻，「他已經拍過很多類似的電影了，無論是開槍或爆炸對他都是小事，因此我們的拍攝速度可以很快。」

《浴血劫案》席維斯史特龍。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》的拍攝過程中，搶匪們必須穿著重達30磅（約14公斤）的裝備，在華氏100度（約攝氏37度）的高溫下拍攝，因此非常辛苦。戴許米霍克爆料，或許是因為天氣太過炎熱，搶匪之中只有席維斯史特龍不用穿防彈背心。他笑道：「我心想，『那個，他為什麼沒有穿防彈背心？這是怎麼回事？好吧，他可是席維斯史特龍，他不用穿防彈背心。』」顯見劇組對於這位資深男星也是相當禮遇。

美國新銳男星喬許威金斯（Josh Wiggins）曾經參演《怒海戰艦》等片，這次他在《浴血劫案》裡飾演運鈔車保全「凱西」，要與同樣擔任運鈔車保全的父親「詹姆斯」合作對抗席維斯史特龍帶領的強盜集團。喬許威金斯對《浴血劫案》的劇本讚譽有佳，認為它兼具了刺激和深度，「這是一部大型動作片，同時也是一部非常精彩的劇情片。」《浴血劫案》將於5月29日全台大銀幕震駭上映。

《浴血劫案》席維斯史特龍。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》席維斯史特龍（左）、戴許米霍克（右）。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》戴許米霍克。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》傑森派屈克。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》傑森派屈克（左）、喬許威金斯（右）。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》喬許威金斯（左）、傑森派屈克（左）、蘭妮泰勒（右）。圖/車庫娛樂提供

《浴血劫案》。圖/車庫娛樂提供