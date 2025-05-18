《絕命終結站 血脈》公路驚見「死亡木柴車」死神永遠不缺新招

經典恐怖片系列睽違14年推出新作《絕命終結站 血脈》，在台開片日狂吸近500萬票房，勇奪開片日票房冠軍及2025年限制級開片冠軍，累計票房近800萬！該片在爛番茄網站獲95%高分好評，成為全系列最高分之作，也被影迷譽為「全系列最佳」。

身歷其境的4DX版本更是引發網友瘋搶，笑稱「死亡之椅絕對零負評」、「一生只能看一次」，成功引爆話題造成熱議。《絕命終結站 血脈》同時也是本系列首度推出IMAX版本，以最大的畫面震撼呈現瘋狂死法，讓觀眾沉浸式體驗死神所帶來另人窒息的壓力。

《絕命終結站 血脈》首度開創以「血脈」作為死神找下個目標的方式，為這個經典恐怖片IP再度找到全新的恐懼來源。近期更在全球展開超瘋狂的宣傳，引爆社群熱議，包含加拿大的高速公路上竟出現「死亡木柴車」，完美致敬在《絕命終結站》第二集帶給許多駕駛心理陰影的經典死法，在美國也出現工人吊掛在電影的廣告看板上，宛如死神精心設局的一場意外，仔細一看才發現並非真人，超有創意的宣傳手法彷彿將片中死神步步逼近的壓力帶到現實生活中，成為本片宣傳一大爆點，粉絲拍攝的照片也在網路上瘋傳，許多人留言驚呼「這次宣傳太狂了！」、「我的童年陰影居然成真了」。

《絕命終結站 血脈》超狂宣傳。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》超狂宣傳。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》承襲該系列「嚇死人不償命」的原則，透過一連串小意外奪走人命的設計，讓觀眾對日常生活心生恐懼，成為新一代經典恐怖片IP。執導最新一集的導演亞當史坦向觀眾發下戰帖：「我們試圖玩弄觀眾的期待心理，因為他們總覺得會發生某件事，或者某個角色一定會死。最棒的就是讓看起來逃不過死劫的橋段，能夠給觀眾意想不到的驚喜。我們想要誤導觀眾，然後突如其來地呈現出他們想不到的死法」，另一位導演查克利普夫斯基也放話：「我們不只是希望向使得這些電影成為經典恐怖片系列的各種死亡公式致敬，更希望能打造觀眾從來沒見過的全新死亡橋段」，兩位導演聯手營造死神陷阱，嚇得觀眾直呼可怕。

《絕命終結站 血脈》電影劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema 現正熱映中，即日起至5/18(日)天天都有限量海報，詳情請洽各影城。

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》超狂宣傳。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供