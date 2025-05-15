《安道爾》第二季衝出9.8分 美媒讚：近10年最棒影集之一

被譽為「史上最棒星戰作品之一」的影集《安道爾》第二季於5月14日迎來大結局！第二季將結束「安道爾」的所有故事，更在歐美影評網站爛番茄獲得98%的超級高分。第8集一播，IMDb評分狂飆9.8。美媒《The Wrap》也盛讚「不只是最佳的星戰影集之一，更是近十年最棒的影集之一」！

影集正式進入結局倒數，讓迪耶哥路那飾演的男主角「安道爾」準備迎接星戰歷史上最磅礴的戰役，迪耶哥近期受訪時不僅表示「拍攝最後一天時因為太捨不得，全程狂哭到停不下來」，更盛讚這絕對是「星際大戰」系列影集最催淚的結尾，故事接下來將接續迪耶哥路納與費莉絲蒂瓊斯、甄子丹、姜文一同主演的《星際大戰外傳：俠盜一號》，保證讓星戰迷直呼感動。

《安道爾》第二季第8集，IMDb評分狂飆9.8。圖/擷取自IMDb

迪耶哥曾表示自己確定加入「星際大戰」系列時就被身邊的親朋好友祝賀，「他們以為可以一直看到我，我心想絕不會，因為我的角色在《星際大戰外傳：俠盜一號》已經陣亡，沒想到隔沒多久他們就邀請我拍前傳影集《安道爾》」，而《安道爾》第二季好評更勝第一季，結尾將會接續有史以來最盛大的戰役「雅文戰役」，也就是反抗軍迎戰帝國最強大武器「死星」之戰。

此外，《安道爾》第二季也正式展現許多經典橋段，像是反叛軍如何對抗帝國、更出現有史以來最慘烈的段落「高爾星大屠殺」，讓意圖奪取礦產的帝國軍隊對高爾星進行無差別的燒殺擄掠，也讓安道爾更確認自己要對抗邪惡帝國的志向；但在另一方面，他卻又放不下深愛的「碧絲」，這對苦命鴛鴦最後為了要完成革命大業而選擇分手，也注定《安道爾》系列的悲劇結局。

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

除了感人的愛情戲，也有緊張刺激的動作追逐，雖然沒有絕地武士、原力，但強調諜報動作、以及真實感的《安道爾》依舊讓星戰迷大呼過癮，節目總監東尼吉洛伊曾製作過《神鬼認證》系列，也將「傑森包恩」的緊張追逐動作融入《安道爾》之中，就算不是星戰系列粉絲，只要喜歡娛樂動作大片絕對會徹底愛上。《安道爾》第二季結束後就將接續《星際大戰外傳：俠盜一號》，影迷們便可重溫安道爾與甄子丹、姜文以及費莉絲蒂瓊斯共同組隊對抗邪惡帝國的熱血戰役。

除了新手也能輕鬆入坑的《安道爾》以外，Disney+更有許多獨家「星際大戰」專屬影劇，好評連連的《曼達洛人》系列已拍三季，更捧紅「曼達洛人」佩德羅帕斯卡以及超級可愛的「古古」，此外還有星戰迷必看，由李政宰主演的《侍者》、伊旺麥奎格主演的《歐比王肯洛比》等熱門影集，當然別忘記星戰迷絕不可錯過的《星際大戰》正傳九部曲電影，從《星際大戰首部曲：威脅潛伏》一路看到《STAR WARS：天行者的崛起》，無論你是否熟悉「星際大戰」，都可以盡情享受在宇宙間穿梭的奇幻冒險、一同加入銀河系的磅礴戰役！

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

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《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供