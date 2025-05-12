《守護我們的星球》北極熊覓食悲歌 感受生命的脆弱與堅韌
首部以台灣視角刻劃極地生態的紀錄片《守護我們的星球》即將上映，導演舒夢蘭也分享拍攝團隊歷時 15 年、長征 115 個外景地的甘苦談，她提到心目中最療癒的畫面，就是瘦骨嶙峋的北極熊，終於找到擱淺的鯨魚正大快朵頤，而她也在拍攝過程中，更深刻體會人類在大自然面前的渺小。
談到拍攝過程碰到的困難，舒夢蘭表示，行經世界上最危險的航道「德瑞克海峽」時，船上每個人都吐翻了，只能不斷吞暈船藥，還是要撐起身子到船艙外拍攝；她也在拍攝過程中更深刻體會人類在大自然面前的渺小，因為南北極的氣候瞬息萬變，所有拍攝行程都跟隨著大自然的變化，「人心狂妄，我們總是想著人定勝天，但面對巨大雄偉的冰山，終究會感受到自己的渺小。」此外，她更分享在極地的飲食好幫手就是薑茶，她笑稱，「在那邊有東西吃就不錯了！」而薑茶就是極地最溫暖的萬靈丹，既可祛寒又能止暈。
舒夢蘭提到，拍攝過程捕捉到很多可愛的極地動物令人感到療癒，但因為看過毛茸茸、充滿朝氣的北極熊，到後來看見瘦骨嶙峋的北極熊在覓食，最後甚至看到一隻找不到食物而長眠於凍土的北極熊，這幾幕都讓她的心情盪到谷底；而她在某天清晨看見有一隻餓了許久的北極熊，終於找到擱淺的鯨魚正大快朵頤，是她內心中最療癒的畫面。
針對全球暖化對生態帶來的衝擊，舒夢蘭感慨表示，自己與世界各國數十位科學家都不斷在探討這個議題，「我們都希望有樂觀的作為，不幸的是數字呈現出來很悲觀」，但即使如此，她認為還是要樂觀積極地去做，才有可能改變情勢，例如《守護我們的星球》是第一部跨越南北極的紀錄片，她更希望是激勵大家為生態做出改變的第一步。
從 15 年第一次踏上南極大陸的契機，讓舒夢蘭從一個City girl變成生態保育的代言人，她由衷希望《守護我們的星球》不只是個人踏出的第一步，而是開啟台灣這座島嶼和全球一起守護生態的開始與承諾。《守護我們的星球》將於 5 月 23 日正式上映，由可愛的極地明星作為主角，呈現壯闊的極地風光，適合各企業、社團、學校包場，更多資訊👉《守護我們的星球》官方臉書
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言