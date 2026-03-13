《抓馬戀人 》千黛亞x派汀森挑戰「最戲劇化」情侶！限定活動、婚禮網站搶先看

曾編導《夢行者保羅》（Dream Scenario）與《我恨我自己》（Sick of Myself）等片，並以大膽、獨特敘事風格獲得高度好評的挪威導演克里斯多佛博格利（Kristoffer Borgli），這次帶來顛覆傳統印象的全新愛情喜劇《抓馬戀人》。

故事以即將步入婚姻的準新人「艾瑪」和「查理」為中心展開，當兩人在婚禮前夕與好友聚會時，玩起一場看似輕鬆的小遊戲，卻因為艾瑪坦白自己「曾經做過某件最糟糕的事情」，不僅讓原本歡樂的氣氛瞬間變調，也讓查理對她的信任產生動搖，更讓兩人的關係，甚至是即將到來的婚禮面臨前所未有的考驗。

《抓馬戀人》。圖／采昌國際提供

本片靈感源自導演對親密關係變化的反思，他思索為何愛情既有令人難以抗拒的魅力，同時又有動搖人心的力量，讓人們不斷在理性與感性之間來回拉扯。他開始將這個命題的思緒，以日記形式記錄，再隨著想法逐漸累積，進而改寫成劇本，並藉此探討「當愛情受到考驗，身處關係中的兩人會如何解決？」

他認為，在一段親密關係當中，人們應該要能坦然分享真正的感受，並展現自己最真實的一面；不過「愛情」本身卻是一種難以掌控的情感狀態，因此當未知的一面被揭露時，理性與感性就會開始產生碰撞。導演表示：「愛意不會瞬間消逝，而是轉化成內心衝突，讓人開始看清愛人的全貌；不過每個人都有祕密、過錯、恐懼，這些不為人知的部分，可能會改變在他人心中的形象。活出真實即使讓人坦然，但同時也伴隨著風險。」深層的自我坦露，可能讓關係陷入僵局，也可能轉變成強化連結的契機，這個問題並沒有標準答案，也將透過電影，留給觀眾走進戲院去尋找自己的解答。

《抓馬戀人》。圖／采昌國際提供

《抓馬戀人》。圖／采昌國際提供

本片也大展導演一貫擅長的黑色幽默風格，整體基調在令人發噱的喜劇，與震驚的戲劇張力之間不斷轉換：有一見鍾情的邂逅、有愛意濃厚的戀愛時光，以及令人難忘的心動瞬間，卻也創新且毫不避諱地透過「黑暗過去」作為劇情轉折，在荒謬與尷尬之中展現人性的複雜面。透過溫柔而細膩的筆觸，導演描繪出愛情中的不安、脆弱與矛盾，將幽默、心碎與真誠完美融合，為觀眾帶來一部突破傳統想像的婚禮電影，同時依然保有浪漫元素。

《抓馬戀人》。圖／采昌國際提供

《抓馬戀人》。圖／采昌國際提供

本片卡司也備受矚目、話題十足，邀請到曾演出《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）系列、《沙丘》（Dune）系列，以及人氣影集《高校十八禁》（Euphoria），因此獲譽為「Z世代女神」的千黛亞（Zendaya），飾演隱藏重大祕密的「艾瑪」。至於從甜蜜轉為不安的「查理」，則由演出過【暮光之城】（Twilight）、《天能》（Tenet）、《蝙蝠俠》（The Batman）的演技派男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）擔綱。兩大人氣巨星首度在大銀幕上浪漫談情，強烈的化學反應，勢必將為觀眾帶來一場驚喜不斷的婚禮故事。台灣將於4月2日（四）搶先全美上映。立即前往瀏覽超逼真婚禮網頁👉🤵𝓒𝓱𝓪𝓻𝓵𝓲𝓮 & 𝓔𝓶𝓶𝓪👰‍♀️

《抓馬戀人》2026好婚市集活動。圖／采昌國際社群網站

《抓馬戀人》2026好婚市集活動。圖／采昌國際社群網站

《抓馬戀人》2026好婚市集活動。圖／采昌國際社群網站

《抓馬戀人》2026好婚市集活動。圖／采昌國際社群網站

《抓馬戀人》2026好婚市集活動。圖／采昌國際社群網站

電影簡介

某個秋日午後，查理（羅伯派汀森飾演）在咖啡廳被專注在讀書、戴著耳機的艾瑪（千黛亞飾演）深深吸引。手足無措的他，鼓起勇氣上前搭話，卻因艾瑪一時沒聽清楚，讓這場邂逅意外地笨拙又可愛，瞬間成為災難級的浪漫開場。不過，命運卻從這一刻起，悄悄牽起了兩人的緣分：從燭光晚餐的悸動、在書店裡的甜蜜窩心時刻，直到在深夜博物館獻給彼此的第一個吻…。

兩年日子當中，他們共享無數笑聲與心動時刻，深信彼此就是生命中那個「對的人」，並決定攜手步入婚姻的嶄新篇章。就當婚禮如火如荼籌備之際，一場與好友夫妻麥克（馬蒙杜亞提飾演）與瑞秋（艾拉娜海姆飾演）的聚會，原本只是輕鬆相聚試酒，麥克與瑞秋卻在這時提議大家各自說出「自己做過最糟糕的一件事」。當輪到艾瑪坦白她那段不為人知的過往時，這個震撼全場的秘密，不僅讓眾人難以置信，更讓查理開始重新審視彼此的關係。在「我願意」的這條路上，他們的愛情，即將面臨前所未有的考驗…。

《抓馬戀人》台灣婚紗款特別海報。圖／采昌國際提供

《抓馬戀人》台灣版正式海報。圖／采昌國際提供