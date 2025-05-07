《奧德蓋任務》老派殺手帶新人 不服老的硬頸

《天眼救援》製片團隊全新動作喜劇、《空中監獄》動作名導賽門魏斯特最新力作《奧德蓋任務》（Old Guy），故事描述已屆退休年齡的資深殺手丹尼（克里斯多夫沃茲 飾）深信自己仍然寶刀未老，好不容易等到「公司」再度指派他出任務，沒想到卻是要他幫忙訓練Z世代的菜鳥殺手威爾伯（庫柏霍夫曼 飾）。八字不合的他們被要求合力消滅一個敵對的犯罪集團，經歷各種衝突之後，兩人意外發現「公司」真正的陰謀……《奧德蓋任務》將於5月9日全台大銀幕上映。

《奧德蓋任務》由曾推出過《空中監獄》、《古墓奇兵》等經典名片的動作名導賽門魏斯特（Simon West）執導，談到為什麼會接下這部電影，他表示是因為受到主角「丹尼」吸引。賽門魏斯特曾經跟傑森史塔森（Jason Statham）合作過以殺手為主角的動作片《極速秒殺》，他表示那部片裡的殺手是孤獨的殺人機器，而《奧德蓋任務》裡的殺手「丹尼」截然不同。

「這是個喜歡參加派對、喜歡喝酒的殺手，他會玩通宵，搭訕不適合他的年輕女性，但他其實很溫暖且風趣，人們喜歡他，他有點像是過著他三十年前過的生活。」賽門魏斯特說：「這樣的角色真的很吸引我。就像和一個有趣的男人相處一樣，當你在拍攝電影的時候，你會希望大家會喜歡這個人。因為他們必須跟著他度過電影放映的時間。」

除了獨特的主角之外，《奧德蓋任務》的劇本也是賽門魏斯特接下本片的關鍵之一，他表示自己永遠都想獲得一部讓人欲罷不能的劇本，「一個非常好的測試方式是：你在閱讀的時候會睡著嗎？或是你迫不急待想翻下一頁？幸運的是，這部是後者之一。」

《奧德蓋任務》克里斯多夫沃茲。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》集結了不同世代的明星，不僅有以《惡棍特工》、《決殺令》兩度拿下奧斯卡最佳男配角的克里斯多夫沃茲 （Christoph Waltz）、以《甘草披薩》獲得金球獎音樂及喜劇類電影最佳男主角提名的庫柏霍夫曼（Cooper Hoffman），還有台灣影迷熟悉的《霹靂嬌娃》華裔美國女星劉玉玲。三人將在片中攜手擊潰殺手組織「公司」的陰謀。

克里斯多夫沃茲在《奧德蓋任務》裡飾演不服老的資深殺手「丹尼」，不僅要一面指導個性古怪的菜鳥殺手「威爾伯」，還要一面跟劉玉玲飾演的酒吧老闆「安娜塔」搞曖昧。談到自己接下《奧德蓋任務》的原因，克里斯多夫沃茲表示是因為他很喜歡這三個角色，這部片是屬於這三個角色的電影，「雖然表面上它發生在一個充滿殺手和骯髒黑道的世界，但他們可以做任何工作。」

《奧德蓋任務》克里斯多夫沃茲（左）。圖/車庫娛樂提供

結合強大卡司和幽默故事的《奧德蓋任務》已經美國、英國等多個國家搶先推出，並獲得許多外媒的好評。《CBR》表示：「《奧德蓋任務》值得一看，甚至有發展成系列電影的高度潛力。」《MovieWeb》形容本片是「一部值得推薦的輕鬆、不會過度複雜的娛樂作品」。

《North Shore Movies》強調：「《奧德蓋任務》能滿足你對動作喜劇的所有期望。」《The Weekend Warrior》更特別盛讚克里斯多夫沃茲的演技：「他無庸置疑是一個相當可靠的演員，相當善於創造具備高度娛樂性的角色。」

談到拍攝《奧德蓋任務》過程中最難忘的回憶，劉玉玲表示：「當我們在丹尼母親的家中時，有一個很美麗的時刻，有一群海豚游過去，那真是太神奇了。」《奧德蓋任務》將於5月9日全台大銀幕上映。

《奧德蓋任務》庫柏霍夫曼（左）、克里斯多夫沃茲（右）。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》克里斯多夫沃茲。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》庫柏霍夫曼。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》庫柏霍夫曼。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》劉玉玲。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》劉玉玲（左）、克里斯多夫沃茲（右）。圖/車庫娛樂提供

《奧德蓋任務》。圖/車庫娛樂提供