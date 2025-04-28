2025年文化科技內容聯合徵件！攜手美加企業 接軌海外市場

為協助臺灣文化科技內容進行市場經營與對接國際市場，文化內容策進院（文策院）即日起啟動「2025年文化科技內容聯合徵件」，與美國 FilmGate Miami X Phillip and Patricia Frost Museum of Science (Frost Science) 、加拿大 OASIS Immersion 合作，徵求 4 組具備沉浸式內容的臺灣團隊。獲選提案不僅可得最高 600 萬元的計畫支持金，還能獲得由國際企業提供的技術、營運及行銷資源。期望能藉此協助臺灣未來內容創作團隊及作品前進海外市場。

這是文策院首次與國際企業合作徵件，徵件著重在國際資源的導入，由文策院扶植前期開發，美國及加拿大企業以投資方和買家的角度，協助團隊及作品更貼近國際市場口味，讓作品走進市場。徵件計畫更鼓勵臺灣內容團隊進行售票的海外商業展演，並導入分潤機制，希望讓團隊直接從創作中獲得收益，實現健康的產製循環。

北美是沉浸式娛樂產業的核心發展區域，文策院因此攜手美國與加拿大，依其專業進行策略性合作：美國 Frost Science 擁有獨特的穹頂劇場，其「穹頂投影展演計畫」，鼓勵團隊創作以嘻哈音樂為題的共製計畫，與徵選未來共生為主題的臺灣原創 IP 沉浸式作品，獲選團隊將獲 穹頂劇場策展單位 FilmGate 的策畫與製作協助；加拿大 OASIS Immersion 深耕 360 度沉浸式投影，其「沉浸式內容展演計畫」將邀請臺灣團隊參與親子主題的共製計畫，期望團隊負責故事與互動開發，以及徵選臺灣原創IP 360 度沉浸式投影內容，打造完整的沉浸式展演體驗。

文策院院長盧俊偉表示，沉浸式內容製作近年來在全球迅速崛起，期盼透過與國際間的合作，協助臺灣文化科技內容團隊直接與全球市場接軌，拓展更多商業合作與發展機會。

Frost Science 位於美國邁阿密，是一座專注於天文、科學與教育的博物館，每年吸引超過七十萬名參觀者，旗下的穹頂劇場更是以高規格影像技術展演沉浸式影像內容；新媒體與影視非營利組織 FilmGate Miami ，不僅打造專業平台交流，同時也積極策畫 FilmGate 互動媒體節 （FilmGate Interactive Media Festival），每年吸引眾多關鍵北美產業人士到訪。OASIS Immersion 位於加拿大蒙特婁，是加拿大最大的沉浸式多媒體展演空間，其沉浸式投影面積超過 2200 平方公尺，並配有 3 個沉浸式畫廊和 2 個光影展覽空間，以大規模 360 度、可行走的沉浸式體驗吸引觀眾，近期策劃向梵谷致敬的展覽《VAN GOGH - Distorsion》以及與國家地理合作的《Root for Nature》，年參觀人次達百萬以上。

文化科技內容支持方案徵件現已啟動，即日起至 5 月 27 日開放申請，徵件對象僅限臺灣公司，徵求 2025 年完成階段性發表，並於指定期間完成商業驗證的文化科技內容。「文化科技內容聯合徵件」採線上申請，更多申請細節與相關資訊，請至👉文化內容策進院官網「方案公告」頁面查詢

文策院與美國 FilmGate Miami X Phillip and Patricia Frost Museum of Science (Frost Science) 合作「2025年文化科技內容聯合徵件」。圖/文策院提供