《無憂渡》任嘉倫x宋祖兒 捉妖破案踏入「聊齋」幻域

由任嘉倫、宋祖兒領銜主演的玄幻探案劇《無憂渡》，巧妙地透過志怪懸案剖析人性深處的貪嗔癡愛，全劇妖異氛圍拉滿，讓網友直呼「光看劇照就瑟瑟發抖！」4月12日空降開播後口碑與熱度齊飛，登上站內總榜第2名，並在播出首周即登頂貓眼劇集熱度榜，展現強勁吸引力與話題度。

《無憂渡》改編自半明半寐的小說《半夏：月下燈黑，夜幕降臨第五百紀事》，由拍過《仙劍奇俠傳3》、《步步驚心》、《花千骨》等古裝神劇的導演林玉芬執導，融合志怪元素與情感敘事，以單元劇形式展開。

《無憂渡》故事圍繞捉妖師「久宣夜」（任嘉倫 飾）與擁有陰陽眼的富家少女「段半夏」（宋祖兒 飾）展開，在人妖共存的廣平城，宣夜身懷絕技，卻背負無人知曉的身世秘密；而半夏她天生能見妖形，因異於常人的能力自幼飽受歧視與孤立。兩人因一起妖異殺人事件而結緣，隨後聯手揭開一樁樁詭異事件背後的真相，亦在危機與共情之中逐漸建立信任，萌生情愫。然而，宣夜漸漸意識到自己有可能也是妖，兩人的關係因此面臨重重考驗。

該劇在美術設計與世界觀構築方面極具誠意，劇組在象山影視城斥資搭建全新古風場景，營造出具有濃厚中式志怪氛圍的奇幻世界，就連妖怪的造型也下足功夫，讓人彷彿進入《聊齋誌異》的中式奇幻時光。，飾演「音鰻」的演員張喜來自曝，他每次上戲前都要花上6小時接受特效化妝。導演林玉芬表示，希望《無憂渡》不僅帶給觀眾視覺上的驚喜，同時也能在情感層面引起共鳴。

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

任嘉倫在劇中挑戰內心飽受煎熬、沉默內斂的捉妖師角色，他笑說：「我這次拍戲沒少哭過。」在拍攝虐心劇情時，也能見到他一秒入戲落淚，甚至哭到情緒收不住，連和他演對手戲的演員都不禁心疼地拍肩安慰他。從《大唐榮耀》開始，到《天乩之白蛇傳說》、《周生如故》、《馭鮫記》，任嘉倫一路談的都是虐戀，不是求而不得，就是與真愛誤解成仇。他坦言演虐戀戲很難受，因為他的共情能力較強，所以拍虐心的戲總會帶入自己，進入角色後，那種心痛的感覺會讓他久久難忘，因此每次殺青，他都要不斷告訴自己趕快抽離角色，回到現實生活中。

曾是桌球選手又當過偶像練習生的任嘉倫，擁有極強的動作協調性，這次在《無憂渡》中，他再次展現俐落又帥氣的身手，拍武打戲時，翻身踢腿的動作被網友大讚是美感與力量兼具的捉妖舞者。

《無憂渡》宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

宋祖兒則透過演技細膩刻劃半夏的勇敢與成長歷程，獲得觀眾好評，提起跟任嘉倫的合作感想，她說：「我覺得我們的組合挺有新鮮感，他有時會給我一些建議，讓整部戲更好。」劇中一場宋祖兒掌摑任嘉倫的戲，兩人一拍完就跳起芭蕾搞笑緩解尷尬，被問起會不會覺得他話很多、很吵時，她打趣地說：「跟我比起來，他肯定還是比我穩重的。」

隨著劇情深入，兩人的感情發展也越發明顯，任嘉倫對宋祖兒輪番使出霸氣公主抱跟單手甜抱，流露溫柔寵溺一面，拍攝時，任嘉倫二話不說一把抱起宋祖兒，來回走了幾趟都不喊累，他笑說：「今天就為這場戲使勁全力了。」宋祖兒見狀連忙幫他捶肩。《無憂渡》正在愛奇藝國際站獨家熱播，究竟宣夜能否找回自我，與半夏無憂共度？敬請鎖定後續劇情。

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供