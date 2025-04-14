《超時空武士》幕府武士穿越變臨演 最強工具人爆笑開斬

★2025金馬奇幻影展秒殺完售，勇奪加拿大奇幻影展觀眾票選獎最佳亞洲影片

★創下十億日幣票房奇蹟，繼《一屍到底》後又一轟動全球觀眾的年度必看日本喜劇電影

★黑馬勇奪2025日本電影學院獎最佳影片、最佳剪接、日本藍絲帶獎最佳影片、最佳男主角等多項大獎

《超時空武士》(A Samurai in Time)故事講述，幕府末年戰火綿延，新座衛門和同伴深夜與仇敵對決，剎那間雷鳴閃電，再醒來竟已是白天，街道風景沒變但周遭對話不斷重演，想助人一臂之力還被罵不要干擾拍片。原來他已穿越百年，太平世代無需武士拔劍。頓失所依的他暈倒在寺廟前，被廟主撿回休養一起看電視吃甜點，放映的時代劇讓他從驚嚇不已看到淚流滿面，就此決心轉行去當臨演。本以為能安穩度日與過去再無關聯，沒想到那一夜有著更多祕密等著他去發現⋯⋯。

導演安田淳一受《一屍到底》啟發，一人身兼十一職以超低成本拍攝，在日本異軍突起叫好又叫座，搖身成為矚目新星。山口馬木也大展笑中帶淚的靈魂演技，從武士轉世變成專門挨劍的武行，為沒落的時代劇產業與武士精神斬出生路。片中刻劃的拍片仔電影魂，放諸今日亦叫人熱血沸騰。電影不死，志氣長存！

《超時空武士》導演安田淳(YASUDA Junichi)，1967年生於京都，從事各式影像製作，作品皆以極低成本拍攝，並身兼導演、編劇、攝影、剪輯等多重職位。2014年首部劇情長片《手槍與荷包蛋》大獲好評，2017年《吃飯》以自身農家經驗發想，新作《超時空武士》於日本創下票房佳績，並獲日本電影金像獎最佳影片、剪輯與日本藍絲帶獎最佳影片、導演、男主角三項大獎。

《超時空武士》。圖/光年映畫提供

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《超時空武士》。圖/光年映畫提供

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《超時空武士》。圖/光年映畫提供

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《超時空武士》。圖/光年映畫提供

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《超時空武士》。圖/光年映畫提供

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