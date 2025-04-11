《許我耀眼》趙露思x陳偉霆 假面主播太會演熱度破10億
LINE TV即將播出萬眾矚目的都市情感劇《許我耀眼》由人氣女星趙露思領銜主演，改編自張悅然的小說《大喬小喬》。劇中，趙露思飾演看似光鮮的知名女主播許妍，與陳偉霆飾演的菁英沈皓明共築看似完美的婚姻，實則因成長背景差異暗藏裂痕。
為更貼近角色，趙露思不僅親自設計劇中妝容，更在開拍至今已演繹超過50套風格各異的服裝，從成熟到甜美，完美消化多變造型，引領劇中同款服飾引發熱潮，足見其對角色的投入與影響力。
《許我耀眼》中「許妍」一角在微博話題閱讀量已破10億，觀眾對趙露思的全新演繹充滿期待！這位滿口謊言的女主播將如何撕下偽裝，在愛情中重新認識自我，成為本劇最大看點。精彩陸劇請鎖定LINE TV看趙露思如何以百變造型與精湛演技，在《許我耀眼》中綻放耀眼光芒！
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