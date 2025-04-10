《犯罪直播》攝影棚有炸彈 阿部寬陷入生死直播談判

當新聞變成談判籌碼，當播報變成生死抉擇

這場獨家直播將震撼全日本！

《犯罪直播》(SHOWTIME 7)故事講述，折本眞之輔（阿部寬 飾）原本是全國新聞節目《SHOWTIME 7》的人氣主播，卻突然因故被迫離開主播台，轉職為廣播電台的主持人。某天晚間七點，他突然接到一通「預告炸毀發電廠」的Call in電話，原本以為只是惡作劇，折本不甘示弱地回嗆了一句「要炸就快點炸！」沒想到不久後，遠處傳來一聲巨響，發電廠真的爆炸了！

隨後，犯人再次Call in並指定折本為談判代表。眼看這正是重回主播台的大好機會，折本強行打斷正在播報中的新聞，坐上主播台和犯人現場連線對峙。殊不知，攝影棚內早已被安裝炸彈，稍有閃失，所有人的性命都危在旦夕。眼看犯人的要求愈來愈多，隱藏的「陷阱」也一一浮出檯面，他的目的究竟是什麼？這場世紀對峙正同步即時放送至全國！

本片由獲獎無數、日本最具代表性的演員阿部寬擔任主演。還集結了龍星涼、生見愛瑠、井川遙、吉田鋼太郎等實力派的豪華卡司，以及一位重量級藝人擔任神秘的反派角色，一起被迫陷入無路可逃的困境！本片改編自韓國賣座電影《恐怖攻擊直播》，並加入了原創的情節，由《岸邊露伴一動也不動》系列的渡邊一貴執導及編劇！

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供

翻拍自韓國電影《恐怖攻擊直播》

阿部寬從影生涯40年首次挑戰新聞主播！

《犯罪直播》(SHOWTIME 7)翻拍自由韓國影帝河正宇主演的韓國電影《恐怖攻擊直播》，並加入了原創的情節，由《岸邊露伴一動也不動》系列的渡邊一貴執導及編劇！由獲獎無數、日本最具代表性的演員阿部寬擔任主演，並集結了龍星涼、生見愛瑠、井川遙、吉田鋼太郎等實力派的豪華卡司，以及一位重量級藝人擔任神秘的反派角色精彩演出。這也是阿部寬在演藝生涯40年來首次飾演主播角色，對此他笑稱自己演完這部電影，口條和口才彷彿也大躍進了！

對於選擇邀請阿部寬飾演本是當紅主播，卻因故被調離主播台轉為廣播主持人，又在危急時刻被恐怖分子欽點負責談判的角色，導演渡邊一貴表示過去就曾在其他電影中注意到阿部寬的聲音相當有魅力，因此非常期待邀請他來挑戰這個角色！至於與阿部寬有多場隔空對峙戲份的恐怖分子，一開始只聞其聲不見其人的演出，也讓渡邊導演給予高度評價，「他低沉而性感的聲音，還有他壓抑語調，不張揚、不吶喊的說話方式，都為每一通來電增添恐怖和不安的氣氛！這樣的鋪陳也為他最後的現身打造非常強而有力的震撼感！」

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供

本片幾乎全部在搭建的電視台攝影棚，由多台攝影機同時拍攝，宛如真正的新聞直播場景，讓演員和觀眾都有身歷其境的感受。除了聚焦於阿部寬飾演的主角折本在面對危機時的心理狀態，也帶出時下社會對於新聞事件的疏離感，以及電視台從上到下，面對事件時的諸多考量與人性抉擇，並對於這些現象提出叩問。

本片也邀請到日本女子天團Perfume為電影現身演唱主題曲「Human Factory～電造人間」，與電影所要傳遞的思考議題相互呼應，對於此次參與電影製作，Perfume團員們表示，「這部電影從頭到尾都相當緊張，我們常常以為即使發生了重大事件，只要這些事件發生在遙遠的他方，就與我們無關，這是人的天性，這部電影讓我們對於這樣的天性做出了思考，如果最後聽到這首主題曲的時候，觀眾們的心能夠放鬆下來的話，我會很高興的。」《犯罪直播》4月18日上映。

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供

《犯罪直播》。圖/天馬行空提供