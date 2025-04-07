中山73四月推「法國第一美人」特輯 凱薩琳·丹妮芙三部佳作重返大銀幕

凱薩琳丹妮芙3佳作登場「中山73」守護環境推「熱愛．地球」

台中唯一藝術影院「中山73影視藝文空間」四月份焦點主題將鎖定「永遠的第一美人」，從女性視角出發，精選「法國第一美人」影后凱薩琳丹妮芙近年3部動人佳作，包括：刻畫母親與罹癌兒子最動人道別的《好好說再見》、描述富婆回憶並告別繁華過去的《人生最後一場拍賣會》，以及助產士與繼母愛恨交織故事的《再見小媽》，將凱薩琳丹妮芙近年精彩代表作一網打盡。

「中山73」4月首推「法國第一美人」凱薩琳丹妮芙近期代表作《好好說再見》。圖/海鵬影業提供

「法國第一美人」凱薩琳丹妮芙《人生最後一場拍賣會》登場「中山73」4月焦點。圖/海鵬影業提供

令人驚喜的是，台中市影視發展基金會亦將邀請甫獲「亞洲電視大獎」的影視歌全才女星小薰（黃瀞怡），於4月20日（日）下午4點主講「中山73」講座主題「相信自己能做到－從加入黑澀會談起」，暢談她20年的演藝路，歡迎觀眾踴躍參加。報名資訊請洽「中山73」官方臉書查詢。

「中山73」四月份另一焦點主題「熱愛．地球」，則透過2部紀錄片與2部劇情片，在面對變幻莫測的氣候現象之際，共同守護我們賴以維生的絕美星球。賣座紀錄片《消失的紫斑蝶》耗時五年拍攝，深入紫蝶幽谷記錄紫斑蝶的生存危機。

「中山73」4月放映賣座紀錄片《消失的紫斑蝶》，記錄紫斑蝶生存危機。圖/海鵬影業提供

《老鷹之手》則以老中青三代人的視角，帶領觀眾一睹四位嘉義藕農最真實動人的生活。由好萊塢巨星強尼戴普主演的《惡水真相》，取材自日本「水俣病事件」，揭發令人痛心的污染公害事件。

本月中山73特邀講者小薰（黃瀞怡）參與演出的《哈勇家》，則講述泰雅族三代同堂家庭的衝突與和解，該片除榮獲台北電影獎最佳劇情片大獎，更勇奪金馬獎最佳導演、最佳女配角雙料大獎。

「中山73」4月焦點主題放映紀錄片《老鷹之手》，帶領觀眾一睹嘉義藕農最真實動人的生活。圖/海鵬影業提供

「中山73」4月選映好萊塢巨星強尼戴普主演的《惡水真相》。圖/海鵬影業提供

王一博《維和防暴隊》現身「中山73」小薰暢談20年演藝路

「中山73」四月份首輪藝術電影，選映最新懸疑佳作《警上添花》，與人氣巨星王一博主演的《維和防暴隊》；《警上添花》講述一名女子繼承因公殉職警員丈夫的工作，成為菜鳥女警，卻意外陷進水很深的警界故事，電影觸及性平與種族爭議，獲權威影媒《綜藝報》譽為是「猛烈洶湧的女力故事」，除獲選本屆奧斯卡最佳國際電15強，日前更勇奪亞洲電影大獎最佳女主角、最佳新導演雙料大獎。

另一部台中首映的票房強片《維和防暴隊》，則由中國人氣男星王一博、黃景瑜主演，描述兩人深入戰火頻仍的非洲執行維和任務，歷經各種險境，守護世界和平的故事，曾創5.1億人民幣（約新台幣25億）超高票房紀錄。

「中山73」四月份首輪藝術電影，將選映最新懸疑電影《警上添花》。圖/海鵬影業提供

由王一博領銜主演的票房電影《維和防暴隊》4月現身「中山73」。圖/海鵬影業提供

此外「中山73」本月「WOW！動畫」單元更推出適合闔家觀賞的《怪奇家族》與《狗狗歌劇院》，前者以荒誕可愛的方式，具象化青少女對成長的期盼和執念；後者則出動流浪狗小隊，尋找盜走道具的小偷，拯救法國經典歌劇《卡門》的演出，獲得本月「73嚴選」推薦。

「中山73」4月動畫《狗狗歌劇院》出動流浪狗小隊，搭配法國經典歌劇配樂獲嚴選推薦。圖/海鵬影業提供

值得一提的是，甚受民眾歡迎、場場爆滿的「中山73電影講座」，本月將邀請剛榮獲「亞洲電視大獎」的全才女星小薰（黃瀞怡），開講她20年的演藝之路。小薰從青澀懵懂的「黑澀會美眉」，一路努力連奪金鐘獎、金穗獎，更因榮獲亞洲電視大獎躍升為國際影人。

她除將回望自己的演藝來時路，更將暢談她如何「相信自己能做到」，從台灣影壇邁向國際。「中山73」四月份好片齊發，千萬把握機會！更多電影資訊與講座報名請上「中山73影視藝文空間」官方臉書查詢。

「中山73」4月選映有小薰參與演出的獲獎片《哈勇家》，暖心敘述泰雅族三代同堂家庭的衝突與和解。圖/海鵬影業提供

「中山73」4月邀請小薰開講，暢談黑澀會20年演藝路。圖/海鵬影業提供