《葬送的芙莉蓮》第2季：黃金鄉篇會做成劇場版嗎？神級OP/ED全解析

漫畫《葬送的芙莉蓮》（日文：葬送のフリーレン）改編的同名動畫，自第一季播出以來便受到廣大好評，將於 2026 年 1 月 16 日起，每週五 23:00 後在各大平台陸續更新，其中 MyVideo 影音隨看同步上架最新一集，讓劇迷可以即時追蹤故事進展。

隨著《葬送的芙莉蓮》第二季的啟程，觀眾將再次跟隨芙莉蓮的腳步，探究她在和平時代中尋找生命意義與逝者蹤跡的旅程。本篇文章將深入介紹第二季的劇情看點、每集更新時間、集數安排、OP/ED 曲目，以線上觀看平台，幫助讀者完整掌握追劇資訊與精彩片段。

《葬送的芙莉蓮》第二季播出/更新時間/集數

2026 年 1 月 16 日起，每週五 23:00 後在各大平台陸續更新。第二季將會只有10集。

《葬送的芙莉蓮》第二季OP「lulu.」解析

《葬送的芙莉蓮》第二季片頭曲〈lulu.〉由 Mrs. GREEN APPLE 演唱，相較於第一季更偏向回望與告別的情緒，〈lulu.〉呈現的是一種「仍在前行中的內心獨白」。歌曲並未刻意堆疊情緒，而是以留白感十足的旋律鋪陳，讓音符在節奏間自然流動，呼應作品一貫緩慢而沉靜的敘事節奏。

歌名「lulu.」本身並非明確詞彙，更像是一聲輕柔的呼喚，象徵那些尚未被說出口、卻始終存在於心中的情感。這樣的命名方式，正好對應芙莉蓮在旅途中逐漸理解人類情感的過程——不是瞬間頓悟，而是在時間的推移中慢慢體會。

歌詞圍繞著前進、留下與持續存在的溫度，沒有直接描寫具體事件，卻能自然連結到芙莉蓮第二季的主題：即使重要的人已經離去，他們留下的影響仍會陪伴未來的旅程。搭配片頭畫面中三人並肩前行的身影，〈lulu.〉不只是旅途的開場，更像是一段提醒——這趟冒險，已不再只是回望過去，而是學習如何帶著情感繼續走下去。

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

《葬送的芙莉蓮》 第二季OP「lulu.」 演唱樂團Mrs. GREEN APPLE是誰?

Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）是一支來自日本東京的搖滾／流行搖滾樂團，於 2013 年成立，並於 2015 年以 EMI Records 正式出道，他們的音樂融合了 J-POP、另類搖滾與流行搖滾的元素。

這支樂團最初由主唱兼吉他手 大森元貴（Motoki Ohmori） 與吉他手 若井滉斗（Hiroto Wakai）、鍵盤手 藤澤涼架（Ryoka Fujisawa） 組成，目前以三人形式活動，在日本樂壇有穩定的高人氣與廣泛的聽眾基礎。

Mrs. GREEN APPLE 的歌曲多次與動畫合作並在流行音樂榜單上有佳績，例如他們的單曲曾經擔任動畫主題曲，《Inferno》更是動畫《炎炎消防隊》第一季的片頭曲，讓他們的音樂在動畫迷圈中廣為人知。

在《葬送的芙莉蓮》第二季中，他們演唱的片頭曲 〈lulu.〉 為新一季帶來情感豐富且富感染力的開場主題，與劇中探索時間、回憶與生命意義的主題相互呼應。

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

《葬送的芙莉蓮》第二季ED「The Story of Us」解析

《葬送的芙莉蓮》第二季片尾曲〈The Story of Us〉由日本歌手 milet 演唱，以她標誌性的深情嗓音與空靈編曲，延續動畫的沈靜氛圍，同時增添一種溫暖而略帶憂傷的情感張力。歌曲旋律簡潔卻富層次，鋼琴與弦樂交織，帶出時間流逝與回憶堆疊的感覺，與劇中芙莉蓮與費倫、修塔爾克在北方旅程中慢慢理解人類情感的核心主題高度呼應。

歌詞中不斷提及「故事」、「相遇」與「繼續前行」的意象，正映照了第二季短篇日常冒險的情感重點——每一段平凡的旅行、每一次交流，都是生命中不可替代的片段。milet 的聲線時而溫柔低迴、時而帶有力道，如同芙莉蓮心中對過往與未來的思索，既有回望過去的懷念，也有面對未知的勇氣。

作為 ED，〈The Story of Us〉的節奏比 OP 更內斂，給予觀眾情感沉澱的空間，也讓每一集結束後有一種柔和的餘韻。整首歌曲不單是動畫的音樂收尾，更像是對觀眾的心靈提醒：生命的旅程中，每一段相遇與離別，都是我們共同書寫的故事，而這段故事仍在延續。

《葬送的芙莉蓮》第二季ED「The Story of Us」演唱者milet是誰?

milet（ミレイ） 是一位來自日本東京的知名 歌手兼創作型歌手（singer-songwriter），自 2018 年開始音樂活動，並於 2019 年以單曲《inside you》正式出道，快速在日本音樂圈嶄露頭角。她的作品融合 J-POP、另類流行與搖滾元素，感性嗓音與深情演繹讓她在樂迷中有廣泛人氣。她 2020 年的首張專輯 Eyes 不僅登上日本 Oricon 與 Billboard 專輯榜冠軍，並獲得金唱片認證，顯示其商業與口碑雙豐收的表現。

在動畫主題歌領域，milet 的作品也極具代表性，曾為多部動畫或影視作品演唱主題曲，擁有廣泛的跨界合作經驗。她的音樂常被用來強化角色情感線與劇情氛圍，是許多作品中廣受好評的主題歌歌手之一。

在《葬送的芙莉蓮》第二季中，milet 再度擔綱 片尾主題曲《The Story of Us》 的演唱者，這也是她繼第一季 ED 〈Anytime Anywhere〉之後再度與作品合作的延續。歌曲由 milet 參與作詞和創作，並由原作動畫配樂作曲家 Evan Call 編曲，於動畫首播同日 2026 年 1 月 16 日數位上架，之後也會以實體單曲形式發行。

milet 表示,她希望這首歌能像護身符般陪伴聽者度過每一段旅程中的時刻,呼應《葬送的芙莉蓮》這部作品探索生命、勇氣與回憶的主題,讓歌曲本身成為觀眾在觀看動畫時的情感共鳴與延伸。

《葬送的芙莉蓮》第二季劇情 & 看點整理

對於《葬送的芙莉蓮》第二季究竟會演到哪裡，是許多漫畫迷與動畫粉絲熱議的焦點。以第一季的改編節奏來看，28 集幾乎涵蓋了原作漫畫前 60 回，約略是一集動畫對應兩回漫畫的速度。然而，目前官方已確認第二季僅有 10 集，且從漫畫第 61 回開始，主要呈現的是 持續北方旅程篇，描寫芙莉蓮與費倫、修塔爾克的日常冒險與成長。由於篇幅有限，這一季很難完整呈現後續的重要章節 「黃金鄉篇」，因此不排除製作組將其改編為 劇場版 的可能性。

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

「黃金鄉」篇做成劇場版的可能性?

目前官方確定第二季集數僅 10 集，遠少於第一季的 28 集。這意味著動畫版很可能無法在一季內完整改編所有原作的重要段落，因此不少網友與評論者推測，黃金鄉篇或其中部分深度劇情可能以劇場版形式推出。這種作法並非沒有前例：許多長篇漫畫改編動畫時，為了保留情感細節與完整故事，常將篇幅較長、情感張力強的章節做成電影版，以提供更完整的視覺與敘事體驗。如果製作組採取這種方式，未來的播出時序可能會採 電視動畫 + 劇場版 交錯的形式，讓故事在不同媒介中各自發揮更適合的節奏與空間。

對於這種可能性，許多粉絲與評論者抱持期待。他們認為，《葬送的芙莉蓮》最珍貴的魅力在於其 沈靜敘事、情感累積與角色內心層次，若硬壓入傳統季播動畫短篇幅，可能會削弱作品本質。因此，無論是電視動畫還是劇場版，只要能 忠實呈現原作的情感與故事節奏，粉絲們都願意接受。這樣的安排不僅能完整講述黃金鄉篇，也為未來可能的第三季或其他衍生企劃留下更多發展空間。

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

「黃金鄉」在講什麼?

「黃金鄉」是《葬送的芙莉蓮》漫畫中一個關鍵篇章，也是動畫第二季10集後的主要內容。

此篇章圍繞魔族七崩賢之一的黃金鄉馬哈特展開，他擁有能將萬物變成黃金的魔法，幾乎不可逆，且因能力而高傲自負。馬哈特對人類情感產生濃厚興趣，透過觀察與研究人類的惡意、罪惡感與情感表達，對芙莉蓮的過去與未來產生重要影響，成為第二季情感與劇情的核心推手。

在黃金鄉篇中，芙莉蓮再次面對時間與生命的議題。馬哈特的能力象徵著對時間與價值的凝固，也映射出芙莉蓮對人類短暫生命的思考。芙莉蓮與馬哈特的互動不僅呈現出魔族與人類之間的差異與衝突，也透過角色間微妙的情感連結，推動了芙莉蓮對自己內心情感的成長與理解。

「黃金鄉」核心角色

●馬哈特：一名高傲的魔族，因能將萬物變成黃金而得名，他試圖理解人類，與芙莉蓮有著奇妙的互動。

●弗蘭梅：人類魔法使，是賽莉耶的弟子，馬哈特對其有一定了解，這為後續故事埋下伏筆。

●欣梅爾、海塔：勇者欣梅爾、僧侶海塔的行動與研究，也與黃金鄉篇的情節相連，影響著芙莉蓮對時間與情感的理解。

馬哈特-七崩賢「黃金鄉馬哈特」

馬哈特是魔族七崩賢之一，被稱為「黃金鄉馬哈特」，以能將萬物轉化為黃金的魔法聞名，能力幾乎不可逆，使他在魔族中極具威望與威脅性。他性格高傲、自信，對力量與知識有極強的好奇心，但同時對人類的情感抱持著深刻的疑惑與觀察興趣。在黃金鄉篇中，馬哈特首次與芙莉蓮相遇，他對這位千年精靈的淡然與智慧感到好奇，也試圖通過與芙莉蓮的互動理解人類的善惡、情感與羈絆。這段互動不僅讓芙莉蓮重新思考時間與生命，也推動她在旅程中更深入地探索情感的本質。

弗蘭梅-人類史上最偉大的魔法使

弗蘭梅是人類魔法使，也是芙莉蓮的師父賽莉耶的弟子。她曾經與馬哈特有過接觸與對峙，使馬哈特對人類魔法使產生一定的認識與尊重。雖然弗蘭梅在故事中並未直接與芙莉蓮同行，但她的教導與價值觀深深影響了芙莉蓮的魔法運用與對人類情感的理解。馬哈特對弗蘭梅的了解，也為後續故事埋下伏筆，使黃金鄉篇的衝突與情感探索更為立體

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

欣梅爾與海塔-勇者一行人芙莉蓮最溫柔的夥伴

勇者欣梅爾與僧侶海塔雖已過世，但他們的行動與研究仍影響著黃金鄉篇的故事走向。欣梅爾的人格特質——高尚、勇敢且對生命充滿熱忱——以及海塔對世界規律與人性研究的智慧，成為芙莉蓮理解時間流逝、生命有限與人類情感的重要參照。芙莉蓮在旅程中時常回想起與他們的回憶，這些回憶成為她在黃金鄉面對挑戰與馬哈特時的精神支柱，也讓觀眾得以看到她內心成長的過程。

立即到MyVideo線上看👉《葬送的芙莉蓮 第二季》

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/MyVideo提供

《葬送的芙莉蓮》第二季。圖/木棉花提供