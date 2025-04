《CIA倫敦辦公室》諜戰神劇回歸 特工陷情網任務失衡

全新諜報驚悚劇《CIA倫敦辦公室》(美國劇名:The Agency) ,由「萬磁王」麥可法斯賓達Michael Fassbender身兼主演及執行製作,聯手同為執行製作的好萊塢男星喬治克隆尼George Clooney共同打造。本劇不僅展現間諜行動的高超技巧與驚險對決,更揭露這份職業對個人心理的摧殘與犧牲。

在正式預告中麥可法斯賓達飾演中情局探員馬汀,他擁有冷靜的頭腦與敏捷的身手,但內心卻滿是傷痕與矛盾。他的工作要求他欺騙所有人,長期潛伏於異國他鄉,偽裝成另一個身份,每一天都在與死亡擦肩而過。當舊情人意外現身,他的內心防線開始動搖,秘密任務與私人情感交錯,讓他陷入一場無法抽身的心理拉鋸戰。當謊言成為日常,恐懼無處不在,特務是英雄還是體制下的犧牲品?本劇將帶領觀眾進入特務生涯最黑暗、最真實的角落。

《CIA倫敦辦公室》改編自法國熱門影集《巴黎情報局》(Le Bureau des Légendes),故事講述CIA秘密特工馬汀,奉命結束潛伏生活,返回倫敦分部。然而,當他曾經遺留在過去的愛情再度出現,舊情復燃,卻也讓他的職業生涯、真實身份以及任務陷入危機。本劇卡司還包含李察吉爾Richard Gere、傑佛瑞懷特Jeffrey Wright、喬蒂特納史密斯Jodie Turner-Smith以及凱薩琳華特斯頓Katherine Waterston等。

《CIA倫敦辦公室》。圖/CATCHPLAY+提供

《CIA倫敦辦公室》執行製作團隊包括:Keith Cox 和 Nina L. Diaz(Showtime/MTV Entertainment Studios);David C. Glasser、Ron Burkle、David Hutkin 和 Bob Yari(101 Studios);喬治克隆尼與 Grant Heslov(Smokehouse Pictures);Alex Berger(TOP – The Originals Productions);Ashley Stern 和 Pascal Breton(Federation Studios/Federation Entertainment of America);以及麥可法斯賓達。 本劇由 Jez 和 John-Henry Butterworth 擔任編劇及執行製作,喬萊特Joe Wright 擔任執行製作並執導前兩集。 影集由派拉蒙全球內容發行與 Federation Studios 共同負責國際發行。👉《CIA倫敦辦公室》全劇共10集,3月26日一次上架,全台只在CATCHPLAY+上看得到!

