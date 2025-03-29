《曼谷淪陷》遊戲改編 霸總男神「莫隆尼」毀容變最強惡棍

★ 全球暢銷恐怖生存電玩改編首搬大銀幕

★ TWITCH和YOUTUBE平台播放量破3.7億次

★【禁錮之慾】爆紅猛男米歇爾莫隆尼大銀幕性格使壞

★泰國影后Yaya首闖國際影壇，挑戰好萊塢商業代表作

★【溫徹斯特鬼屋】製作團隊x【連體陰】視效團隊打造究極災難鉅獻



全球暢銷恐怖生存遊戲躍上大銀幕，動作災難鉅片《曼谷淪陷》（Home Sweet Home Rebirth）將於4月2日（週三）搶先北美在台震撼上映！本片改編自泰國爆紅恐怖遊戲《Home Sweet Home》，首次電影化便集結國際豪華卡司，不僅邀請《納尼亞傳奇》男星威廉莫斯里與泰國影后Yaya擔綱主演，更驚喜找來憑藉《禁錮之慾》紅遍全球的性感男星米歇爾莫隆尼加盟。這次，莫隆尼將顛覆以往魅力形象，化身令人不寒而慄的黑暗反派，展現前所未見的瘋狂邪魅演技！

現年34歲的米歇爾莫隆尼來自義大利，因在Netflix轟動全球的《禁錮之慾》系列電影中飾演霸道黑幫首領「馬西莫」而一夕爆紅。他不僅憑藉強勢迷人的銀幕魅力擄獲全球影迷的心，更以完美雕塑般的精壯身材晉升為「性感男神」。然而，在新作《曼谷淪陷》中，他將徹底拋下俊美形象，挑戰詮釋瘋狂異教徒「馬格」，展現極具顛覆性的演出！

為了詮釋這個令人毛骨悚然的邪惡反派，莫隆尼不惜「毀容」登場，以滿臉駭人傷疤、腐敗爛牙和瘋狂扭曲的神情，徹底擺脫「霸總男神」的光環，驚人的反差形象讓粉絲大吃一驚！儘管造型大變，莫隆尼仍不忘展現性感魅力，在片中不僅半裸上陣，大秀結實肌肉線條，更將與威廉莫斯里上演多場激烈震撼生死肉搏，讓觀眾在驚悚與血腥的氛圍中，享受視覺與感官的雙重衝擊！

《曼谷淪陷》義大利性感男神米歇爾莫隆尼《曼谷淪陷》大銀幕半裸使壞。圖/威視電影提供

4月2日 地獄邊界撕裂，泰坦魔物狂暴入侵

美國警探傑克（威廉莫斯里 飾）與妻子（烏拉薩雅斯帕邦德Yaya 飾）和女兒前往泰國度假，原是一場放鬆之旅，卻在一位恐怖分子（米歇爾莫羅尼 飾）的屠殺襲擊中徹底變調。混亂之際，地獄之門被強行打開，無數惡靈傾巢而出，還有泰坦魔物橫掃一切，曼谷瞬間淪為人間煉獄。為了拯救家人與這座即將崩壞的城市，傑克不得不與一名神秘僧侶（亞歷山大李 飾）聯手，找到封印地獄門的方法。然而，傑克也漸漸發現，災難的背後，似乎隱藏了更駭人的秘密…《曼谷淪陷》將於2025年4月2日搶先北美上映，更多資訊👉威視電影官方粉絲專頁

《曼谷淪陷》米歇爾莫隆尼與威廉莫斯里(下)上演激烈生死肉搏。圖/威視電影提供

《曼谷淪陷》性感男神擺脫霸總男神光環，不惜以滿臉駭人傷疤、腐敗爛牙的「毀容」形象登場。。圖/威視電影提供

《曼谷淪陷》米歇爾莫隆尼 顛覆形象化身黑暗反派。圖/威視電影提供

《曼谷淪陷》。圖/威視電影提供

《曼谷淪陷》。圖/威視電影提供