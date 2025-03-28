《MINECRAFT 麥塊電影》12大角色介紹 傑克布萊克「億中選一」神選角

擁有跨世代粉絲的美國喜劇天王傑克布萊克，最新演出改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT 麥塊電影》，為遊戲中最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」揭開傳奇身世，精彩表現讓遊戲總監驚呼「根本是神選角」，更保證所有玩家一定會愛上！

傑克布萊克在《MINECRAFT 麥塊電影》中挺著圓滾滾身材，進入一個全由方塊形狀所組成的主世界，活力十足地四處跑跳，還與「水行俠」傑森摩莫亞一搭一唱，組成最具「笑」果的孩子王搭檔，更想出各種無俚頭的鬼點子，妙招保衛奇幻的方塊仙境，絕對讓大人、小孩都愛上他的演出。

《MINECRAFT 麥塊電影》導演傑瑞海斯表示「史蒂夫」是遊戲裡代表玩家化身的經典角色，而遊戲粉絲橫跨不同年齡層，要找誰來飾演是大挑戰。身兼主演及製片人傑森摩莫亞立刻推薦傑克布萊克，因為傑克曾以《搖滾教室》熱血開唱的表演，讓許多影迷留下深刻印象，近年則童心大發、展現調皮魅力，接連聲演小孩最愛的動畫電影要角，如《功夫熊貓》主角阿波、《超級瑪利歐兄弟電影版》大反派庫巴等，晉升新一代的大銀幕孩子王，粉絲橫跨不同世代，完美契合「史蒂夫」形象，絕對是地球上億人口中最佳人選！演出成果也讓《Minecraft》遊戲總監奧拉夫森讚不絕口，激動表示「史蒂夫原本是遊戲的中性角色，傑克布萊克竟有辦法讓他變得如此生動，簡直超厲害！」。

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

有趣的是，傑克布萊克之所以接演《MINECRAFT 麥塊電影》背後原因全是為了孩子！他透露過去曾為了跟兒子有共同話題，所以開始接觸《Minecraft》遊戲，最後全家都成為大粉絲。當他獲邀演出電影版時，他兒子馬上催促「爸，別考慮了，你一定要演！」，讓他獲得全家人的支持，加入演出這部電影，為遊戲裡最經典的角色「史蒂夫」注入靈魂，讓全球玩家為之瘋狂。

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟提供

傑克布萊克在《MINECRAFT 麥塊電影》飾演腦中充滿鬼點子的專業蓋房人「史蒂夫」，在一切都是方塊形狀的主世界中，遇上意外穿越到此的四位邊緣人：「垃圾人」蓋瑞森(傑森摩莫亞 飾)、亨利(賽巴斯汀尤金漢森 飾)、娜塔莉(愛瑪梅耶斯 飾)和譚恩(丹妮爾布魯克斯 飾)。對這個奇妙世界熟門熟路的他，將運用他源源不絕的創意，率領眾人找到回家的路。《MINECRAFT 麥塊電影》預售票熱賣中，購票即可獲得獨家贈品，詳情請洽各大影城。電影於4月2日(週三)春假 2D · 3D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步上映。

在這部備受期待的電影中，除了傑克布萊克的加入外，還有一些極具魅力的角色登場，以下一起來看看電影中的12大角色，了解他們的精彩背景吧！

🧑‍🦱 史蒂夫——方塊世界的英雄，主角之選！ 作為麥塊世界中最經典的角色，史蒂夫將依然是這部電影的主力角色之一。他的勇氣、智慧和無畏精神將引領觀眾穿越各種危險，解開層層謎題。無論面對邪惡怪物，還是解救朋友，史蒂夫的存在必定是這場冒險的核心！

《MINECRAFT 麥塊電影》史蒂夫。圖/華納兄弟提供

🧑‍💻 蓋瑞特——新加入的神秘角色！ 蓋瑞特是一個神秘的角色，他在電影中將扮演一位至關重要的角色，協助主角們完成一項看似不可能完成的任務。他的背景將隨著劇情的發展逐步揭露，帶來更多的驚喜和高潮！

《MINECRAFT 麥塊電影》蓋瑞特。圖/華納兄弟提供

🐺 小狼丹尼斯——方塊形的灰白色小狼，他是史蒂夫在主世界中最好的朋友，丹尼斯在這部電影裡會悄悄成為最大的英雄之一。

《MINECRAFT 麥塊電影》小狼丹尼斯。圖/華納兄弟提供

🐑 粉紅羊——這些羊很亮眼，叫聲也很怪異，但牠們很和平，其羊毛還能用來彰顯時尚品味呢。

《MINECRAFT 麥塊電影》粉紅羊。圖/華納兄弟提供

💣 苦力怕——一種毛茸茸的綠色怪獸，會偷偷接近我們的主角們，然後爆炸，摧毀附近的所有衰鬼。

《MINECRAFT 麥塊電影》苦力怕。圖/華納兄弟提供

💀 骷髏——滿懷敵意的怪物，在主世界，每次夜晚降臨時，他們就會成群結隊出現，用弓和箭進行攻擊。他們就像所有的夜行生物，非常厭惡陽光，因為陽光足以殺了他們。

《MINECRAFT 麥塊電影》骷髏。圖/華納兄弟提供

🐝 小蜜蜂——跟地球上的蜜蜂一樣，會給花朵授花粉，只要你不侵犯牠們，牠們不會故意叮人，唯一的差異在於，牠們在主世界是正方形的。

《MINECRAFT 麥塊電影》小蜜蜂。圖/華納兄弟提供

🧟 殭屍——入夜後會出現的另一種可怕夜行生物，他們是綠色的骷髏怪物，會攻擊任何活著的東西（因為嚴格來說，他們自己不是活著的）。

《MINECRAFT 麥塊電影》殭屍。圖/華納兄弟提供

👨‍🌾 村民——愛好和平，長得比較像人類，是主世界的居民。他們在中港村定居，在這裡耕作，超愛吃麵包，總是到處閒晃。

《MINECRAFT 麥塊電影》村民。圖/華納兄弟提供

🐷 豬布林寶寶——生活在地獄，效忠最強大的瑪格殺，牠們是這個豬布林女王的小囉嘍。牠們喜歡黃金和破壞，但聽說牠們與其說是邪惡，還不如說是愚蠢。

《MINECRAFT 麥塊電影》豬布林。圖/華納兄弟提供

🦾 鐵魔像——很溫和的大塊頭，由四個鐵製的大方塊做成，只要你不招惹村民，他們就不會找你麻煩（你懂的，在村莊裡可別亂來）。

《MINECRAFT 麥塊電影》鐵魔像。圖/華納兄弟提供

🐼 熊貓——和平小動物，性格超級溫和，在森林中悠閒散步，吃竹子是它的最愛。它們的軟萌外表和溫柔的行為，會成為觀眾的心頭好。

《MINECRAFT 麥塊電影》熊貓。圖/華納兄弟提供