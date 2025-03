《NEST賽鴿追殺令》入選歐洲最大電視劇集展提案 變裝皇后、臺法合製作品共覓商機

全歐洲最大、聚焦劇集作品的法國里爾 Series Mania 劇集展於今(21日)正式展開。文化內容策進院(文策院)為協助臺灣電視劇集邁向國際市場,吸引更多國際買家及投資合製機會,2022 年與大會締結合作關係,今年第四度以合作夥伴身份參與展會,同時也將於市場展設立臺灣館,攜手業者展出 76 件作品共覓商機。此外,今年大會官方 Co-Pro Pitching 單元,也有臺灣、比利時合製企劃案《NEST賽鴿追殺令》入選,為該項目首度有臺灣參與之入選案。

25 日開幕的市場展方面,臺灣館將以線上型錄、實體展區展示臺灣劇集佳作群像,其中包含獲 2021 金馬創投會議支持的黑色喜劇《你好,我是接體員》、入圍 2024 亞洲內容大獎 – 最佳 OTT 原創劇集、最佳男主角的犯罪喜劇《正港分局》、曾以第一季入圍 2021 Series Mania 國際影集競賽「短形式」單元(Short Forms Competition)的《第一次遇見花香的那刻》第二季、由陳柏霖、郭雪芙等主演的《不如海邊吹吹風》等多部作品。

影集《你好,我是接體員》。圖/文策院提供

除了臺灣館與官方入選,將於 3 月 25 日舉辦的提案活動「Series Mania臺灣專場」,由 Series Mania 主辦方與文策院共同遴選出 5 部企劃案。包括:獲得 2024 TCCF 創意內容大會「Series Mania Award」獎項,將由法國大型製片公司 Cinéfrance 與臺灣友松娛樂合製的臺灣作家張國立原創 IP 諜報劇集《FLY 飛》、去年首度入圍「國際全景」競賽單元(International Panorama)作品《聽海湧》導演孫介珩新作:《H.A.H.A.H.A 動物急先鋒》。

描述變裝皇后如何在主流文化中爭取平權的奇幻作品《Fanteasia 幻妝曲》、刻畫 1960 年代臺灣流行音樂革命的《Cold War Hot Wax冷戰諜聲》和講述兩位失去孩子的母親試圖揭開教育集團背後黑暗秘密的《When the Tigers Come Out 孩提迷宮》。 5 組提案團隊將輪番站上提案舞台、與國際買家及投資方、影視產業專業人士直接交流,尋求國際合作機會、打開臺灣劇集作品未來能見度。

以變裝皇后為題的奇幻作品《Fanteasia 幻妝曲》。圖/文策院提供

人才培育方面,文策院與 Series Mania Institute 共同策劃「Serial Bridges 劇集開發培訓工作坊」,徵選 6 部開發中劇集企劃案,分三個階段培訓。由文化部影視及流行音樂產業局支持,第一階段安排於展期間參與大會「Creative Bazaar人才培育週」交流活動。該培訓工作坊涵蓋劇本創作、製作流程、市場推廣等多面向,透過實務操作、輔導,實際協助臺灣影視從業者更佳掌握國際市場趨勢與需求。同時,預計於市場展首日臺灣專場提案的 5 個團隊也於開展前在臺灣、里爾現場針對提案技巧安排培訓、與國際大師級專業人士進行經驗分享。

文策院董事長蔡嘉駿表示,臺灣優秀人才與劇集實力堅強,臺灣與 Series Mania 大會也始終保持密切合作關係。今年第四度以合作夥伴角色參與展會,更彰顯臺灣電視劇集內容的高產量與創作野心,也期待提案團隊都能在展會中與國際專業人才切磋、交換資源,促成更多國際合製作品。👉Series Mania 2025 - Taiwan Pavilion 線上臺灣館型錄

《聽海湧》導演孫介珩新作《H.A.H.A.H.A 動物急先鋒》。圖/文策院提供