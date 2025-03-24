2025第一季熱門影視榜：《懼裂》奪冠《死了一個娛樂女記者之後》掀熱潮

CATCHPLAY+影音平台邁入9週年，公布2025年第一季觀看排行榜。其中電影類第一名毫無懸念由獨家上架的肉體恐怖神作《懼裂》奪下，更在第一季的會員增長中貢獻了 15% 的占比，可見此片在影迷間受歡迎的程度，除了金球獎影后黛咪摩爾以大膽顛覆的演技強勢回歸、橫掃獎季，幕前幕後也掀起各種討論，話題口碑持續發酵，成功空降冠軍寶座。

非電影類榜單，由近期話題不斷的懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》登上冠軍寶座，由主演林予晞、薛仕凌及王渝萱帶觀眾一起揭開媒體與娛樂圈黑幕。榜單如下：

🎬 電影排行榜 TOP 10

1、《懼裂》：獨家上架的肉體恐怖神作，金球獎影后黛咪摩爾大膽顛覆演技，話題熱度持續延燒，會員增長占比達 15%，穩坐冠軍。

2、《封神第一部：朝歌風雲》：華麗視效與磅礡戰爭場面，打造東方史詩新高度，視覺震撼。

3、《罪惡對決》：「地表最強老爸」連恩尼遜化身冷血殺手，動作驚悚魅力無法擋。

4、《九龍城寨之圍城》：全明星陣容 + 拳拳到肉的武打場面，近年最燃的香港動作片。

5、《神鬼戰士II》：經典史詩續作，羅馬競技場的熱血與榮耀再現。

6、《艾諾拉》：奪下本屆奧斯卡最佳影片等五項大獎，新科影后麥琪麥迪遜的精湛演技備受矚目。

7、《重生》：張家輝 x 阮經天共演犯罪懸疑片，劇情反轉燒腦。

8、《猛毒最終章：最後一舞》：超級英雄系列最終篇章，粉絲不容錯過。

9、《荒野機器人》：催淚動畫片，感人至深的末世機器人故事。

10、《魔法壞女巫》：歌舞奇幻鉅作，成功擠進前十，掀起視聽狂潮。

CATCHPLAY+ 2025年第一季觀看排行榜(電影類)。圖/CATCHPLAY+提供

《懼裂》。圖/CATCHPLAY+提供

《封神第一部：朝歌風雲》。圖/CATCHPLAY+提供

《罪惡對決》。圖/CATCHPLAY+提供

《九龍城寨之圍城》。圖/CATCHPLAY+提供

《神鬼戰士II》。圖/CATCHPLAY+提供

📺 非電影類排行榜 TOP 10

1、《死了一個娛樂女記者之後》：直擊媒體與娛樂圈黑幕的懸疑犯罪影集，由林予晞、薛仕凌、王渝萱主演，討論度爆表。

2、《都市懼集》：短影音台劇，日常生活恐怖短篇讓觀眾驚嚇連連。

3、《特種部隊：母獅》：妮可基嫚自製自演的間諜驚悚劇，第二季話題持續發酵。

4、《黃石公園》：西部神劇精彩結局，粉絲不捨告別。

5、《謀殺清單》：女主角艾拉彭內爾黑化復仇，冷血反撲超解氣。

6、《退休偵探史貝德》：克里夫歐文化身偵探，調查南法小島血案，推理迷必看。

7、《英式醜聞》：真人實事改編，休葛蘭、班維蕭強勢演繹醜聞案件。

8、《塔爾薩之王 Tulsa King》：席維斯史特龍首度主演影集，黑色幽默 x 硬派動作強勢吸睛。

9、《俗女養成記》：最受歡迎的台式成長喜劇，笑淚交織的溫馨故事。

10、《應召女友》：火辣又危險的迷你影集，挑戰道德底線的禁忌話題。

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CATCHPLAY+ 2025年第一季觀看排行榜(非電影類)。圖/CATCHPLAY+提供

《死了一個娛樂女記者之後》。圖/CATCHPLAY+提供

《都市懼集》。圖/CATCHPLAY+提供

《特種部隊：母獅》。圖/CATCHPLAY+提供

《黃石公園》。圖/CATCHPLAY+提供

《謀殺清單》。圖/CATCHPLAY+提供