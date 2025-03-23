《分居風暴》說謊後的煎熬 梅莉史翠普感動落淚

《分居風暴》

逼哭梅莉史翠普！《分居風暴》獲布萊德彼特盛讚「無人能敵」

曾經勇奪奧斯卡最佳外語片的《分居風暴》（A Separation），睽違14年即將於本月底重新上映。該片描述一對夫妻訴請離婚並分居後，丈夫雇請一位少婦代為照顧失智父親，卻在一次爭執後遭控「蓄意謀殺」，雙方各執一詞，風暴越演越烈…。

《分居風暴》自柏林影展首映後即引爆討論，不僅榮獲最佳影片金熊獎，更以大熱姿態為伊朗奪下奧斯卡最佳外語片，就連史蒂芬史匹柏、布萊德彼特等好萊塢巨擎也對該片推崇不已，盛讚《分居風暴》是「無人能敵的年度最佳影片」。奧斯卡影后梅莉史翠普更在《分居風暴》獲獎時淚灑現場，直呼電影讓她「非常感動」。《斷背山》男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）更將《分居風暴》列為最愛電影。這部被眾多巨星奉為影史奇作的電影《分居風暴》，將於3月28日（週五）起全台上映。

《分居風暴》全員演技大爆發，打破柏林影展獲獎紀錄。圖/海鵬影業提供

《分居風暴》劇情描述：希敏（蕾拉哈塔米 Leila Hatami 飾）和丈夫納德（佩曼莫阿迪 Peyman Moaadi 飾）結婚14年，卻在移民美國時各持己見，納德為了照顧患有阿茲海默症的父親，堅持不肯離開，兩人於是暫時分居。納德只好從貧困教區雇來懷有身孕的少婦羅芝（莎莉巴亞特 Sareh Bayat 飾）幫忙照料父親。

不料某天兩人爆發一場激烈衝突，爭執中羅芝摔落樓梯而流產。眼見納德被控「蓄意謀殺」，一場越演越烈的分居風暴，即將顛覆所有人的生活…。《分居風暴》除連獲國際媒體盛讚具有「驚人的戲劇性」，更被全球177位頂尖影評人選為「21世紀百大電影」前十名，超越柯恩兄弟、艾方索柯朗、阿莫多瓦等國際大導演，成為影史經典奇作。

《分居風暴》影后莎莉巴亞特 (右) 片中被控偷錢又流產，演技大爆發。圖/海鵬影業提供

女星被控偷錢又流產奪影后《分居風暴》男星拔髮演出柏林稱帝

這部口碑爆棚的電影《分居風暴》，一開場便是長達5分鐘的一鏡到底鏡頭，柏林影后蕾拉哈塔米、柏林影帝佩曼莫阿迪飾演的夫妻，為了移民問題、女兒該跟誰走互不相讓，精彩緊張令人屏息。

更教人驚豔的是，片中飾演看護的伊朗影后莎莉巴亞特，在遭控偷錢時，為捍衛尊嚴、與雇主展開激烈爭執，卻不慎跌落樓梯導致流產，後來連飾演她丈夫的男星薩哈比侯賽尼（Shahab Hosseini）也加入戰局，數度翻轉全片高潮。就連奧斯卡男星布萊德彼特看完都需要沉靜一下，讚嘆說「不敢再看其他電影」，震撼程度不言而喻。

《斷背山》男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）將《分居風暴》列為最愛電影。圖/海鵬影業提供

值得一提的是，伊朗男星薩哈比侯賽尼因為成功演活《分居風暴》片中看護的躁鬱症丈夫，也榮登柏林影帝。出身偶像歌手的他，為增加鏡頭年齡及滄桑感，竟主動拔髮、升高髮際線來演出，一舉榮登柏林影帝。片中一場他得知妻子在雇主家流產後，躁鬱症發作、頻頻點燃衝突，將事態進一步升級，被笑稱「失控哥」。

他精湛的演出，後來更獲得與導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）三度合作電影《新居風暴》（The Salesman）的機會，並讓他繼奪柏林影帝、又在坎城影展封帝。這部打破柏林影展獲獎記錄，史無前例榮獲金熊獎最佳影片、銀熊獎影帝影后大獎，並連續獲得美國奧斯卡及金球獎最佳外語片大獎等89座電影獎的電影《分居風暴》，將於3月28日（週五）全台震撼上映。

《分居風暴》高潮迭起，以大熱姿態榮獲奧斯卡最佳外語片。圖/海鵬影業提供

柏林影后蕾拉哈塔米、影帝佩曼莫阿迪《分居風暴》開場5分鐘一鏡到底的戲驚艷影壇。圖/海鵬影業提供

薩哈比侯賽尼拔髮演《分居風暴》「失控哥」榮登柏林影帝。圖/海鵬影業提供

多次獲選「最好看電影」《分居風暴》數位版328重新上映。圖/海鵬影業提供