《絕命終結站 血脈》童年死神重新開張 創意死法你最怕哪一種？

以充滿創意的花式死法驚豔觀眾的知名恐怖系列電影《絕命終結站》，即將於迎來全新續集《絕命終結站 血脈》（英語：Final Destination Bloodlines），正好今年也是該系列上映25週年紀念，華納兄弟影業日前推出超狂「死亡直播」活動，網羅系列電影裡五花八門的角色死亡片段，在官方頻道上輪播25小時，吸引全球粉絲熱烈討論到底哪一集的死法最有創意、哪個又是歷年最棒的死法。

令人驚喜的是，直播到一半突然出現新片《絕命終結站 血脈》搶先看片段，揭露主角一家人想逃出死神魔掌，沒想到開車途中竟差點出意外，短短幾秒的驚喜片段，就讓粉絲感受到新片依舊維持著危機四伏、一刻也無法放鬆的緊張氣氛，吊足粉絲胃口，讓人十分期待。

自《絕命終結站》首集於2000年上映以來，就以腦洞大開的死法聞名影壇，像是經典的日曬機、電影院、球場、倉庫等地方都出現過各種意外死法，超有創意的劇情培養出一群死忠影迷。甫結束的25週年直播上也有不少台灣粉絲加入討論，許多觀眾對系列電影的死法如數家珍，也有人表示這系列電影讓他們的生活處處充滿恐懼，驚呼「至今不敢做近視雷射」、「當初看完電影，連開車都會怕」、「因為這些電影而不敢搭飛機」，足見這系列電影給觀眾帶來多少陰影。

最新一集《絕命終結站 血脈》即將於今年5月登上大銀幕，並首度開創以「血脈」作為死神找下個目標的方式，為這個經典恐怖片IP再度找到全新的恐懼來源。新片故事描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。《絕命終結站 血脈》將於台灣5月15日(週四) 2D · IMAX 同步上映。

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💥《絕命終結站 血脈》前導預告 👇

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供