《我依然在此》巴西首奪奧斯卡 軍事獨裁下母親的頑強奮鬥

琅琅悅讀／ 好威映象
《我依然在此》改編自馬塞洛魯本斯派瓦同名回憶錄。右圖/好威映象提供。左圖/擷取自kobo.com
《我依然在此》改編自馬塞洛魯本斯派瓦同名回憶錄。右圖/好威映象提供。左圖/擷取自kobo.com

★ 馬塞洛魯本斯派瓦同名
★ 2025金像獎最佳國際影片——3項奧斯卡大獎提名包含最佳影片
★ 2025戲劇類最佳女主角
★ 2024威尼斯最佳劇本
★《中央車站》金熊獎名導華特沙勒斯最新撼世鉅作
★ 金球獎影后費南妲托雷斯出神入化演技眾人稱頌
★ 全球票房突破3000萬美金再創影史新紀錄

1971年，巴西，獨裁政權的

一名母親必須挺身而出，找尋丈夫失蹤的真相

《我依然在此》(I'm Still Here)故事講述，1970年的里約熱內盧，沙灘上到處是嬉鬧人群，魯本斯與尤妮絲一家七口就住在海濱街區，與朋友聚會、歡笑暢談、拍照留念是他們的日常；但同時，不滿獨裁政府的反對聲浪四起，也讓白色恐怖逐漸蔓延每個角落。一日，意外的訪客打破平靜，魯本斯遭軍方強行帶走，自此下落不明。悲痛的尤妮絲被迫挺身而出，找尋丈夫失蹤的真相，並獨自撐起這個家，以堅定的心持續帶給孩子們完整的愛與希望。

本片改編自馬塞洛魯本斯派瓦（Marcelo Rubens Paiva）同名回憶錄(葡萄牙文：Ainda Estou Aqui；英文：I'm Still Here)的真實故事，勾勒一位母親化心碎為堅韌的力量，透過一個家庭的時代創傷，揭開巴西歷史上一段被掩蓋的真相。

榮獲2025年奧斯卡金像獎最佳國際影片，《中央車站》名導華特沙勒斯撼世鉅作，金球獎影后費南妲托雷斯超神演技動人至深。詩意寫實的影像深沉刻畫，殘酷傷疤下仍流淌溫暖，「笑吧！我們就笑吧！」因為留下來的人選擇相信，相信愛能穿透黑暗，記憶終將超越遺忘。4月2日上映。

《我依然在此》金球獎影后費南妲托雷斯。圖/好威映象提供。

【導演介紹】

華特沙勒斯（Walter Salles），巴西名導，以細膩的人文視角、深入洞察社會議題與詩意寫實的影像聞名，擅於透過人物描繪探討身分認同、成長變遷與歸屬感等面向。

1998年，執導的《中央車站》於國際影壇一鳴驚人，不僅榮獲柏林影展最高榮譽金熊獎、最佳女主角銀熊獎，更一舉拿下金球獎最佳外語片，及奧斯卡最佳外語片、最佳女主角的提名殊榮。爾後更以《血濺艷陽天》入選第58屆威尼斯影展正式競賽，《革命前夕的摩托車日記》、《浪蕩世代》等作品入選坎城影展正式競賽。

由真人實事改編的最新鉅作《我依然在此》，再度攜手兩代母女檔影后費南妲托雷斯及《中央車站》費南妲蒙特納哥跨世紀合作，於威尼斯影展首映並榮獲最佳劇本獎，隨即代表巴西角逐第97屆奧斯卡金像獎並榮獲最佳國際影片殊榮，延續華特沙勒斯對流動與記憶的深刻探尋，以一個受創家庭的視角切入，揭示巴西軍事獨裁時期被掩蓋的秘密與傷痛，是一部在轉型正義時代極具意義且感人至深的非凡作品。

《我依然在此》導演華特沙勒斯。圖/好威映象提供。

【導演創作自述】

當我第一次讀到馬塞洛魯本斯派瓦的回憶錄《我依然在此》時，內心受到強烈震撼。這是我首次看到「失蹤者」——那些被巴西軍事獨裁政權強行帶走、從此消失無蹤的人——的故事，透過被留下來的人的視角深刻闡述。在尤妮絲派瓦這位母親的生命歷程中，我不僅看見了一個人如何在失去中掙扎求生，也看見了一個國家如何承受這道歷史的傷痕。

但這個故事對我來說並不只是歷史，它是切身的。我認識這個家庭，與派瓦家的孩子們是朋友，他們的家仍然鮮明地留存在我的記憶裡。在我們創作《我依然在此》的這七年間，巴西的局勢一次次讓人驚覺，過去並未真正過去，歷史的陰影仍然籠罩著現在，這使得講述這個故事變得更加迫切。這不僅是一個家庭的回憶，而是整個國家的記憶，更是一個不容遺忘的真相。更多本片資訊👉好威映象FB

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

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